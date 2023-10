La divertida Suzanne Somers será recordada para siempre por sus irreverentes personajes. Conocida a nivel mundial por su protagonismo en la mítica serie Tres son multitud, ha muerto a los 76 años víctima de un cáncer. Según informa un portavoz de la familia, la actriz falleció pacíficamente en su casa de Palm Springs (California), “junto a su marido Alan y su hijo Bruce y rodeada de seres queridos”, tras sobrevivir durante más de 23 años a un agresivo cáncer de mama. La intérprete murió un día antes de su cumpleaños.

“Hace dos décadas me diagnosticaron un cáncer que ha vuelto a resurgir en varias ocasiones. Continúo batallando, no es un territorio nuevo para mí, soy una luchadora”, comentó en Instagram el 31 de julio.

Nacida en San Bruno, California, la actriz comenzó su carrera a finales de la década de los sesenta en papeles menores. Pero la fama le llegó con Three’s Company, en su nombre original. En ella, Somers encarnaba a Chrissy Snow, una de las dos compañeras de apartamento (la otra, Janet Wood, era interpretada por Joyce DeWitt) que acepta alquilar la tercera habitación al estudiante de cocina Jack Tripper, papel a cargo de John Ritter, y quien debe fingir que es gay para cumplir con las reglas del edificio.

La generación millennial también pudo disfrutar de su talento con su participación en la ficción de Paso a paso, la cual se transmitió de 1991 a 1998. Fue una sitcom muy popular que se emitió durante seis temporadas en la cadena ABC y una temporada más en NBC.

En 2001, tras el anuncio de su cáncer de mama, dejó la actuación en la TV y se enfocó en otras áreas. En 2005 debutó en Broadway con un espectáculo llamado The Blonde in the Thunderbird, aunque obtuvo reseñas negativas.

En Ecuador Tres son multitud fue transmitida por Ecuavisa en la década de los 80. En 2007 esta misma cadena hace una adaptación a la que título El hombre de la casa. Su papel fue interpretado por Alejandra Paredes, quien también lamentó su fallecimiento en Instagram.

