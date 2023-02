Como es costumbre, entre los jueves y viernes de cada semana, los artistas presentan nueva música. Esta vez las canciones son muy diferentes entre sí. Se las invitamos a escuchar.

Andrés Cepeda - No sé querer

Luego de acabar un 2022 lleno de actividades laborales, el artista colombiano presenta su primer single de este año titulado No sé querer, compuesta por los argentinos Axel y Claudia Brant. Cepeda mantiene una buena amistad con los dos artistas que va creciendo con los años. En 2022 Andrés invitó a Axel al programa “La Voz Colombia” y recientemente compartieron tarima en Cartagena. “ ‘No Sé Querer’ es una canción de despedida. Una persona que dice adiós recordando a su ahora ex pareja, que lo ha marcado profundamente, que no sabe cómo hacer para enamorarse de nuevo, que lo que sabe del amor es gracias a ella, que nunca la olvidará y que siempre va a estar ahí para ser parte principal de la memoria afectiva en su corazón”, aseguró el colombiano.

TIMØ- Tu Apodo

La banda colombiano no para. Ni bien comienza el segundo mes de año ya presenta un segundo sencillo llamado Tu Apodo. El trío continúa acercándose a su audiencia con un tema que invita a todos aquellos que tienen el corazón roto, a cantar. Como ya lo vienen haciendo desde un tiempo atrás, el tema lo compusieron con los productores Mauricio Torres y Andrés Rengifo. El video cuenta una historia de un personaje que terminó recientemente su relación con la persona que ama. Mientras trabaja en una bolera, el personaje principal se pierde en sus propias memorias las cuales le recuerdan lo solo que se siente. La ubicación se convierte en una metáfora para sus emociones, ya que se transforma de un lugar lleno de personas y de mucha alegría a un recinto desolado y triste, demostrando cómo cambia nuestra perspectiva del mundo exterior de acuerdo a la realidad que estamos viviendo internamente.

Naíza - Perdóname

La artista ecuatoriana regresa a la escena musical con Perdóname, una canción fresca y elegante, una fusión de sonidos urbanos y electrónicos, con un matiz melancólico en su voz. Esta fue producida por Gio Fernández en Miami (quien también ha producido a Prince Royce, Yandel, Pedro Capo, entre otros) y el vídeo oficial fue grabado bajo la dirección de Punto 8 en Medellín.