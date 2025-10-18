Expreso
Los comentaristas de Stream Fighters 4.
Stream Fighters 4 EN VIVO: Mira aquí gratis todas las peleas confirmadas

El evento inicia a las 16:00 y tendrá participaciones artísticas

La cuarta edición de Stream Fighters, el famoso evento de boxeo entre influencers organizado por WestCOL, ya está completamente preparado: con la cartelera confirmada, lugar definido y miles de seguidores esperando con entusiasmo.

Cartelera confirmada de Stream Fighters 4

Estos son los seis combates que encenderán la noche:

  • The Nino vs Byking
  • Karina García vs Karely Ruiz
  • JH vs Cristorata
  • Milica vs May Osorio
  • Shelao vs Belosmaki
  • Yina Calderón vs La Valdiri
Greeicy Rendón y su papá.

Greeicy Rendón defiende a su padre: “Tiempo al tiempo, espacio a la verdad”

Uno de los combates más esperados es el de Yina Calderón y La Valdiri, alimentado por su conocida rivalidad en redes sociales.

Stream Fighters 4 EN VIVO

Todas las peleas serás transmitidas en tiempo real en el canal de oficial de KICK de WestCol y estarán disponible gratis a partir de las 16:00 de este sábado 18 de octubre.

Dentro de presentaciones artísticas confirmadas se encuentran Farruko y Cosculluela, quienes prometen un gran show musical con clásicos en sus géneros.

