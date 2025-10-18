Stream Fighters 4 EN VIVO: Mira aquí gratis todas las peleas confirmadas

El evento inicia a las 16:00 y tendrá participaciones artísticas

La cuarta edición de Stream Fighters, el famoso evento de boxeo entre influencers organizado por WestCOL, ya está completamente preparado: con la cartelera confirmada, lugar definido y miles de seguidores esperando con entusiasmo.

Cartelera confirmada de Stream Fighters 4

Estos son los seis combates que encenderán la noche:

The Nino vs Byking

Karina García vs Karely Ruiz

JH vs Cristorata

Milica vs May Osorio

Shelao vs Belosmaki

Yina Calderón vs La Valdiri

Uno de los combates más esperados es el de Yina Calderón y La Valdiri, alimentado por su conocida rivalidad en redes sociales.

Stream Fighters 4 EN VIVO

Todas las peleas serás transmitidas en tiempo real en el canal de oficial de KICK de WestCol y estarán disponible gratis a partir de las 16:00 de este sábado 18 de octubre.

Dentro de presentaciones artísticas confirmadas se encuentran Farruko y Cosculluela, quienes prometen un gran show musical con clásicos en sus géneros.

