Stream Fighters 4 EN VIVO: Mira aquí gratis todas las peleas confirmadas
El evento inicia a las 16:00 y tendrá participaciones artísticas
La cuarta edición de Stream Fighters, el famoso evento de boxeo entre influencers organizado por WestCOL, ya está completamente preparado: con la cartelera confirmada, lugar definido y miles de seguidores esperando con entusiasmo.
Cartelera confirmada de Stream Fighters 4
Estos son los seis combates que encenderán la noche:
- The Nino vs Byking
- Karina García vs Karely Ruiz
- JH vs Cristorata
- Milica vs May Osorio
- Shelao vs Belosmaki
- Yina Calderón vs La Valdiri
Uno de los combates más esperados es el de Yina Calderón y La Valdiri, alimentado por su conocida rivalidad en redes sociales.
Stream Fighters 4 EN VIVO
Todas las peleas serás transmitidas en tiempo real en el canal de oficial de KICK de WestCol y estarán disponible gratis a partir de las 16:00 de este sábado 18 de octubre.
Dentro de presentaciones artísticas confirmadas se encuentran Farruko y Cosculluela, quienes prometen un gran show musical con clásicos en sus géneros.
