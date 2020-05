Star Wars: conoce cómo celebrarán los fanáticos el famoso 4 de mayo

Cada 4 de mayo es un día muy especial para la comunidad mundial de Star Wars. La saga conmemora su Día Internacional y este año, dentro del contexto de pandemia por coronavirus, la celebración se extenderá hasta el día siguiente con eventos virtuales, concursos y proyecciones de películas vía streaming.

El origen de la fecha se remonta al 4 de mayo de 1979 y guarda relación con un artículo del diario británico London Evening News, en el que felicitaba a la “Dama de Hierro”, Margaret Thatcher, tras convertirse en la primera ministra del Reino Unido en esa misma fecha.

Debido a que el titular hacía juego con el lema de la aclamada saga, “Que la fuerza te acompañe”, los fans tomaron el día como propio desde entonces.

¿CÓMO SE CELEBRARÁ ESTE AÑO?

El evento virtual por el Día de Star Wars será a partida doble, el 4 y 5 de mayo, y constará de una serie de charlas, muestras de películas e incluso secciones de preguntas y respuestas.

“Presentarán múltiples actividades virtuales, incluyendo películas en Twitter y episodios de Star Wars: The Clone Wars y Star Wars: Rebels, así como entrevistas, sesiones y debates con escritores y actores de doblaje asociados con la franquicia”, sostienen medios de Estados Unidos.

Los fanáticos también podrán participar en concursos de la empresa ReedPop usando los hashtags #Maythe4th y #Revengeofthe5th, así como disfrutar de ‘Revenge of the Fifth’, una obra de teatro sobre la película Revenge of the Fifth.

Además, la compañía Disney, productora que desde 2012 se encarga de distribuir la serie cinematográfica, estrenará en Disney XD la nueva serie de dieciocho cortos de 'Galaxy of Adventures', las aventuras que divierten tanto a grandes como a pequeños. Esta presenta los temas clásicos, los momentos memorables y personajes icónicos de la saga a la próxima generación.

La plataforma Disney Plus también estará de estreno con 'Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker', y, además, el último episodio de 'The Clone Wars'. Ni la pandemia detuvo a los fans de celebrar esta peculiar festividad.

Por otro lado, diversas organizaciones y clubs de fans planean realizar conferencias web y debates via streaming acerca de la saga y su final.