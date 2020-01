'The Mandalorian', una receta que nunca muere

El universo de Star Wars vuelve a ser noticia con el éxito de 'The Mandalorian'. Si hay algo que nos ha quedado claro con el paso de los años es que los productos relacionados a Star Wars parecen ser inagotables. Y desde que Disney decidió comprar los derechos de la creación de George Lucas, la empresa no deja de sacarle jugo a esta inversión. En esta oportunidad, el gigante del ratón Mickey ha lanzado 'The Mandalorian' para su plataforma de Streamin Disney +. La serie contará con ocho capítulos en su primera temporada y si bien la plataforma todavía no ha llegado a todo el mundo (llegará a Ecuador en 2020), esta ampliación del mundo Star Wars ya se transformó en un éxito alrededor del mundo. Protagonizada por el chileno Pedro Pascal, la historia narra las aventuras de un caza recompensas al que se le encarga un trabajo que lo cambiará para siempre. Lo importante a tener en cuenta en 'The Mandalorian' es que no hace falta ser un fanático de 'Star Wars' para poder seguir y entender el producto. A pesar de la inmensa cantidad de razas, especies, planetas y conflictos políticos que existen dentro de su universo ficcional, la serie es muy clara en su cuestión narrativa. El contexto no interfiere con la comprensión de la trama principal, aunque si aporta significativamente en el enriquecimiento de la experiencia. Dicho esto, Disney sabe que trata con uno de los fandoms más exigentes del mundo, es por eso que los fieles seguidores de la primera hora también tendrán sus recompensas al notar la inmensa cantidad de guiños y detalles que contiene. 'The Mandalorian' ofrece constantes referencias para los que estén atentos a este tipo de cuestiones. A nivel audiovisual, Disney no escatima en gastos: la calidad de la serie es impresionante y los efectos están a la altura de lo que siempre ha sido el universo de 'Star Wars' en ese sentido. Grandes efectos puestos al servicio de una historia efectiva. En resumen, estamos frente a una de las revelaciones del año. No solo por su enorme recepción a nivel mundial, sino por la calidad de su contenido, tanto narrativo como técnico. 'The Mandalorian' es un Western espacial que nos ofrece entretenimiento y nostalgia en un formato amigable a la vista. Una caricia para los fanáticos y un buen producto para espectadores casuales. Apta para todo público, fiel al estilo de Disney.