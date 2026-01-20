Sophy Castañeda sigue en En Contacto, ahora desde exteriores

Al segmento de moda del matinal se sumó Krystel Chuchuca y se mantiene Alex Franco

Se han dado movimientos en el espacio de moda del programa En Contacto. Uno de los cambios ha sido la llegada de Krystel Chuchuca a Fashion Click. Ella trabajó como actriz en el Canal del Cerro. Sin embargo, su presencia no significa la salida del diseñador Alex Franco ni de Sophy Castañeda.

En el caso de Alex, el creativo de moda se encuentra actualmente en Miami, Estados Unidos. Así lo contó. Hoy no aparece, pero solo por esta ocasión se lo verá mañana.

(Te invitamos a leer: Jimar Vera denuncia acoso de la prensa y Guillermo Carrillo lo desmiente)

Por su parte, Sophy Castañeda también continúa ligada al espacio, ya no permanecerá en el estudio, pues a partir de ahora presentará su segmento desde exteriores.

“Hice una propuesta a la producción para retomar mis inicios. Quiero volver a estar en contacto con el público, salir a grabar, ir a sus casas y trabajar con la ropa que realmente tienen, con sus propias posibilidades. Estoy convencida de que todas las mujeres pueden desarrollar un estilo que las represente, sin importar sus recursos económicos, su físico o su edad. Mi idea es trabajar con lo que hay, y eso me tiene muy feliz”, dice Sophy.

Mariana analiza la moda

Úrsula Strenge confirma su separación de Isaac Delgado y explica sus razones Leer más

Mariana Burgos forma parte del segmento TC Look, de TC Digital, un espacio en el que analiza la moda y las últimas tendencias desde un criterio estético, siempre teniendo en cuenta el estilo y la personalidad de cada persona.

Diseñadora de vestidos a medida, defensora del medio ambiente y amante del deporte, descubrió desde muy pequeña su pasión por la moda. Se especializó en la Universidad del Gran Rosario, en Argentina, y actualmente continúa ampliando sus horizontes académicos a través de una maestría online en la Universidad Magno Americana de México.

Además es presentadora del espacio Un capuccino con Mariana, que se transmite por WQ Radio.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ