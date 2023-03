'Sombras de un crimen (Marlowe)', un Liam Neeson que no supera a Humphrey Bogart

Los Ángeles, 1939. En sus bajos fondos el agente Philip Marlowe (Liam Neeson, La lista de Schindler) es contratado para hallar a Nico Peterson (François Arnaud, serie Los Borgia), ex amante de una famosa heredera, Clare Cavendish (Diane Kruger), hija de Dorothy Quincannon (Jessica Lange, Óscar secundario por Tootsie y estelar por Cielo azul, 1995), famosa aunque retirada estrella de cine.

Esta evaporación desentierra una telaraña de mentiras y Marlowe se verá envuelto en una investigación peligrosa y mortal en la que todos los embrollados tienen algo que tapar.

“Los Ángeles, una ciudad de ángeles. Mejor dicho… la ciudad de los pequeños (trapos) sucios. La gente me paga por investigar las actividades de sus ciudadanos más distinguidos. Soy un detective privado… Mi nombre es Philip Marlowe”.

La oración proviene del tráiler y sirve cual señuelo para el espectador que guste del llamado film noir o cine negro. Este género permaneció en el trono desde 1940 hasta 1950, iluminado con las novelas escritas por Raymond Chandler o Dashiell Hammett.

A Liam Neeson le ha tocado esta vez ser Marlowe y, aunque no lo hace tan mal, tampoco borra el perfil que impuso Humphrey Bogart, cuyo trabajo en Al borde del abismo (The big sleep, 1946) creó la imagen perfecta del ya mítico personaje, aunque algo olvidado por el cine más no por La rubia de ojos negros, novela cuyo autor (John Banville) presta al detective para su trama y guion. ¿Su defecto? Hacer demasiado extensos los diálogos.

Diane Kruger pregona su personaje como si fuese obligatorio hacer de ella una actriz de los años 30 y, aunque la idea es relevante, en la práctica se hunde. Jessica Lange, artista por naturaleza, deja más huellas por darle riqueza y maldad a su ´estrella de cine´

La dirige Neil Jordan, ganador del Óscar destinado al mejor libreto de 1992 (Juego de lágrimas) y logra, tanto de la cinematografía como de la dirección artística, un gran efecto visual y una atmosfera que, pese al color, mantiene la esencia cinematográfica del cine negro, al que la crítica ahora llama neo-noir por la moderna visualidad que da precisamente al filme de esta semana. Allí están las calles húmedas, los claroscuros, las mujeres fatales, esa sociedad que se llenó de cinismo, corrupción y violencia.

Óptimos son los rubros de maquillaje y vestuario. Se debe a la acertada visión de quien haya diseñado la producción y cuya precisión evoca, perfectamente, aquella época. Esto lo apreciará más quien coleccione películas y tenga El halcón maltés (The maltese falcon, 1941), Pacto de sangre (Double indemnity, 1943), La mujer del cuadro (The woman in the window, 1944), La ciudad desnuda (The naked city, 1948) y El ocaso de una vida (Sunset Boulevard, 1950).

Notal al margen. La expresión ‘film noir’ fue acuñada por el italiano Nino Frank, crítico de cine, quien la utilizó por primera vez en los años 1940, luego de ver estas producciones hollywoodenses.

Calificación: * * * 1/2

