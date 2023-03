1883, la miniserie de Paramount+

Shea Brennan (Sam Elliot) es un viejo militar norteño que peleó en la Guerra Civil estadounidense (1861-1865) e intentó suicidarse al ver morir a su esposa e hija, enfermas de viruela. No lo hizo pero incendió su vivienda con ellas adentro. Será buscado para guiar una caravana compuesta por norteamericanos que huyen de la posguerra, eslavos, rusos, franceses y alemanes que van en pos del sueño americano. Saldrán de Forth Worth, Texas, hacia Montana.

En la difícil y cruel jornada tropezarán con rateros, mala fe, intrigas, rebeldía, indios. Surgirá el amor, las batallas, las huidas, los cruces de peligrosos ríos y sitios inhóspitos a los cuales se une el invierno cuyo frío inmoviliza al grupo que poco a poco va perdiendo vagones, personas, alimentos y adentrándose en un mundo que es esperanza y desilusión. Es la saga de la familia Dutton, compuesta por James, Margaret, Elsa, una chiquilla rebelde que ve la jornada como una gran aventura y Jason.

Actúan Tim McGraw y Faith Hill superestrellas de música country, Isabel May, quien narra la historia y sus flashbacks, de su hermanito John (Audie Risk). En la saga encontrarán a Thomas (LaMonica Garrett), exsoldado afroamericano que se interesara por Noemi, gitana de Rumania (Gratiela Branscusi).

Aparecerá entonces el racismo mientras Elsa cae en brazos del vaquero Ennis (Eric Nelsen) y luego con el comanche llamado Sam (Martin Sensmeier). Una historia que abarca 10 capítulos, (presecuela de Yellowstone) se facilita por la intensidad de la trama y el hecho que está realizada con brío, con absoluta perfección y sobre todo… no es una serie común, que se ciña a lo usual en el género del llamado Lejano Oeste, sino que es una dramatización violenta, aguerrida, emotiva y real sobre lo que verdaderamente debió ser el Viejo Oeste.

El libreto no se ciñe a la aventura, sino que es también un análisis de la idiosincrasia de quienes fueron los colonizadores de esas regiones, la valentía de sus mujeres, la forma cómo afrontaron los peligros que estaban a la vuelta de cualquier bosque, ríos o llanuras, todas magníficamente fotografiadas, no solo artísticamente sino mostrando la ferocidad ambiental. Naturaleza virgen que hace decir a uno de los personajes: “La tierra no nos quiere, no nos necesita. El momento que desee nos envolverá en tornados y terremotos”.

Indiscutiblemente Sam Elliot (ganador del premio que otorga el Sindicato de Actores) es base y motor de 1883. Su caracterización es la del ser humano que tiene en su mente la imagen de la verdad, sin tapujos, ese tipo de personas que jamás engañan y con ello no siempre calman a sus nerviosos precursores. Y cuando opina o da consejos lo hace con tal altura que quien escucha no tiene más remedio que aceptar lo dicho.

McGraw y Hill (cónyuges en la vida real) trabajan con sinceridad e Isabel May se convierte en sinónimo de la juventud, de esa que lleva en su ser la rebeldía, el de conocerse y ver en la aventura un reto. Y cuando narra la historia su voz adquiere matices de mujer sabia.

EL ARGUMENTO

Los integrantes de la familia Dutton controlan la franja más grande de tierras ganaderas en los Estados Unidos desde su base de operaciones en Montana. Pero seguramente se pregunta cómo la familia Dutton pudo apoderarse de esa tierra y convertirse en los agentes de poder que son en la serie de Paramount. Esta sigue a la familia Dutton en 1883, como era de esperar, mientras se embarcan en un viaje hacia el oeste a través de las grandes llanuras hacia el último bastión de la América indómita.

La serie se describe como un recuento descarnado de la expansión occidental y un estudio intenso de una familia que huye de la pobreza para buscar un futuro mejor en la tierra prometida de Estados Unidos, Montana.