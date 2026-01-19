Sol Betancourt, voz ecuatoriana de Waze, gana premio en Los Ángeles

La ecuatoriana Sol Betancourt, voz de Waze, ganó el premio Sovas en Los Ángeles por su destacada labor en locución

Sol Betancourt celebra su reconocimiento en Los Ángeles como voz oficial de Waze en Ecuador.

La aplicación de navegación y tráfico en tiempo real Waze tiene sello ecuatoriano. Su voz en español pertenece a la locutora Sol Betancourt, quien fue reconocida en Estados Unidos con el premio Sovas, otorgado por la Sociedad de Artes y Ciencias de la Voz, en Los Ángeles.

Betancourt recibió el galardón por su trabajo de locución clara, cercana y expresiva, características que la han convertido en una de las voces más reconocidas del país en el ámbito digital y audiovisual.

La profesional ecuatoriana anunció su logro el domingo 18 de enero de 2026 a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió varias fotografías y expresó su emoción por el reconocimiento internacional.

“Todo mi trabajo duro y apasionado empieza a tener frutos benditos. Este premio es gracias a Dios, para mi hijo, mi familia, mis colegas y mis amigos”, escribió Betancourt en la publicación.

Qué es el premio Sovas

La Sociedad de Artes y Ciencias de la Voz (SOVAS) es una organización internacional sin fines de lucro que reúne a la industria global de la locución. Su misión es conectar a actores y locutores con oportunidades de capacitación, mentoría, empleo y espacios de networking profesional.

Esta comunidad integra a agentes de talento, directores de casting, productores de contenido, docentes y compradores de servicios de voz, convirtiéndose en una de las plataformas más importantes del sector a nivel mundial.

Dos nominaciones y una trayectoria destacada

En esta edición de los premios, Sol Betancourt estuvo nominada en dos categorías:

Excelente demostración de aprendizaje electrónico – Mejor locución en español.

Excelente narración para televisión o cine – Mejor locución en español.

Finalmente, la ecuatoriana se alzó con uno de los reconocimientos, consolidando su carrera en el mercado internacional.

Además de ser la voz de Waze, Betancourt es ampliamente conocida por su trabajo como la voz oficial del Metro de Quito, donde guía diariamente a miles de usuarios del sistema de transporte con su característico tono cálido y melodioso.

Con este premio, la locutora reafirma el talento ecuatoriano en la industria de la voz y abre camino para nuevos profesionales del país en escenarios internacionales.

