Sofía Caiche: "Cuando comenzó la cuarentena yo ya estaba preñada"

Sofía Caiche (39) tiene siete meses de embarazo y está previsto que su tercer y último hijo Savash (nombre turco que significa ‘guerrero’) nazca a inicios de octubre. Tras el parto se ligará.

Ahora es pareja del búlgaro Tihomir Tihomirov (39), criado en Turquía, a quien se lo conoce como Taner y al que la hija de la actriz, Renata (10), llama cariñosamente papá.

A partir del 4 de agosto volverá a la TV como presentadora en el espacio 'Al descubierto' con Luis Fernando Anangonó, por el canal VitoTVO. Además se mantiene en la emisora La Otra con su segmento 'Sin pelos en la radio' y el miércoles expuso la tesis para obtener el título de magíster en Administración de Empresas.

Gabriela Pazmiño: "Estar libre de cargos sería el mejor regalo de cumpleaños que podría recibir" Leer más

A los casi 40 años, nuevamente embarazada.

Siempre quise tener cuatro hijos, pero ese sueño no se dio. Estuve sola un tiempo, pero decidí que con el hombre que llegara a mi vida iba a ser clara. Deseaba casarme, procrear otro hijo y formar un hogar. Si no era así, lo mejor era que siga su camino. En diciembre cumpliré 40 años. Si ahora no tenía un tercer hijo, ya no iba a ser. Luego del parto me ligo.

¿Cómo y cuándo se dio cuenta de su estado?

Llegué de Miami de vacaciones y perdí la cuenta. Cuando comenzó la cuarentena yo ya estaba preñada. Al mes y una semana me enteré. Mi plan era quedar embarazada a fines de año, pero se adelantó.

Me desconecté del teléfono y de las redes sociales porque me dio depresión. Se murió tanta gente. Sentía miedo de contagiarme. La doctora me pidió que esté tranquila y que solo tome precauciones.

La cuarentena la ayudó a mantener oculto su embarazo.

Se dio así. Tampoco quería decirlo porque los tres primeros meses siempre son los más delicados.

En las redes sociales se ha quejado de muchos malestares.

Ha sido horrible, a diferencia de los otros (Piero y Renata). Tengo malestares casi todas las noches, me levanto a vomitar y me dan calambres. Mis pechos volvieron a crecer. Después de la manga gástrica a la que me sometí para perder peso, la talla de mi sostén era 32 B, ahora estoy de nuevo en 36 C. Ni los interiores me quedan.

Marián Sabaté: Ni la pandemia tranquiliza su inquieto corazón Leer más

¿El niño nacerá en Ecuador?

El plan es que el próximo año llevemos a Bulgaria al niño para arreglar sus papeles. Queremos que tenga las dos nacionalidades. Al inicio nuestra intención era que nazca por allá, pero por la pandemia y los gastos que se vienen, preferimos que sea en Ecuador.

¿Qué la conquistó de su actual pareja?

Él buscaba lo mismo que yo. La actriz Mercedes Payne nos presentó y todo se dio. No le gusta la farándula, es formal y tiene otras costumbres. Trabaja en una empresa de exportaciones, no es un vago, es un hombre bueno, pero tiene su carácter y eso me gusta porque a veces yo necesito que me ubiquen y guíen.

También es padre de un niño de 12 años que vive en Alemania. Ha residido en Ecuador durante 9 años y habla cinco idiomas.

Es un hombre con otras costumbres y cultura. ¿El pasado de Sofía fue problema en algún momento?

Para nada. Tiene otra mentalidad, no me juzga, me apoya, cuida y me regaña cuando no me alimento lo suficiente. A veces parece un hombre mayor.

¿Cómo se lleva con sus hijos?

Es la adoración de Renata. Piero ya es un hombre y lo entiende.

Con su hija Renata. CHRISTIAN VÁSCONEZ // EXPRESO

Su madre Grace Romero no estaba de acuerdo con que usted volviera a quedar en estado.

Mi mamá no se mete, respeta mi vida y me deja vivir. Ella tiene un carácter muy fuerte y a veces hemos chocado, pero no quiere decir que dejará de ser mi madre o que le faltaré el respeto. Por la pandemia no hemos compartido mucho. Está conmigo en las buenas y en las malas. Amo a mi mamá.

Una de las críticas que usted recibió fue que iba a tener un tercer hijo, de un tercer compañero sentimental.

Cuando escucho o leo esos comentarios, solo digo: ‘sociedad hipócrita’. No soy ni la primera ni la última. Lo importante es tener la capacidad para criar al bebé, contar con el apoyo de la pareja y ser feliz. Yo no le pido nada a nadie. Para Renata, soy padre y madre. Jamás le he hablado mal de su progenitor y cuando sea mayor de edad, ella tendrá la libertad para decidir.

Carlos Víctor Morales: “No soy actor ni de broma” Leer más

¿Se la vio en las redes sociales en una sesión de fotos luciendo su embarazo?

Soy imagen de algunas marcas. Por ello esas fotos. Mi bebé llegará a trabajar (risas) porque será modelo de una línea de ropa.

Luce un anillo de compromiso. ¿Cuándo se lo dieron?

(Risas) A inicios de año. No lo usaba porque primero quería que todo se dé.

Si hay anillo es porque hay planes de matrimonio.

Tenemos previsto casarnos en Ecuador y en su tierra, pero ahora la prioridad es el bebé, luego que el niño nazca.

¿Sigue siendo celosa?

Mientras no me den motivo, soy feliz. Hasta el momento, no me los ha dado. Le dije que infidelidades no perdono, aunque tengamos 10 hijos. Si me falla, lo puedo amar mucho, pero lo dejo. Sé que cuando los turcos se reúnen es entre amigos para tomar té, café o fumar. No quiere decir que sean gais.

En cambio los hombres ecuatorianos solo se reúnen para ‘chupar’ (beber licor) y estar con mujeres o p... Los turcos hablan de negocios porque a todo le quieren sacar provecho.

María José Flores: "Este bebé se me chispoteó" Leer más

A usted le gusta lucir escotes y ropa apretada. ¿Le permite vestir así?

No es cerrado. Un amigo de él se casó con una ecuatoriana, le botó la ropa y le compró vestuario nuevo. Mi pareja no es así.

¿Ya aprendió a cocinar los platos de su tierra?

Se acostumbró a comer arroz. No pronuncia bien la r y dice ‘aroz’. Le encantan las ensaladas, en cambio a mí no me gustan los vegetales, cualquier cosa en suero o pastillas (risas). No lo dejo cocinar porque cocina raro. Yo le doy bolones, patacones... No le gusta la cazuela.

A usted le ha gustado exponer su vida privada, ahora ya no lo hace tanto…

Me ha costado ser prudente porque era muy expresiva, pero mantener un bajo perfil me ha ayudado mucho. Con los años se mejora, se crece y se madura (risas).

Volverá a la TV en 'Al descubierto…'

A la TV le dedicaré solo una parte de mi tiempo porque estoy viviendo una etapa diferente. Ya no puedo estar 24/7 en un canal, soy ama de casa y mis hijos me necesitan. Renata entrará a la preadolescencia y es mi rabo. Me la llevo a todos lados.

Cuando nazca mi hijo, solo me ausentaré un mes del programa. Cuando una mujer se acostumbra a generar sus propios ingresos, no puede estar esperando que el marido le dé plata.

El programa se emitirá en el canal (VitoTVO) de Vito Muñoz, su expareja.

Sabía que iba a generar comentarios, pero soy profesional y es trabajo. Soy capaz de trabajar hasta con el diablo (risas).