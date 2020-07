Gabriela Pazmiño: "Estar libre de cargos sería el mejor regalo de cumpleaños que podría recibir"

El 30 de julio del 2019, Gabriela Pazmiño de Bucaram festejó su cumpleaños 44 en ‘En contacto’, revista dirigida por Betty Mata.

Entonces compartió con sus compañeros, Efraín Ruales, Alejandra Jaramillo y Henry Bustamante en un festejo que le organizó la producción del espacio mañanero de Ecuavisa.

Marián Sabaté: Ni la pandemia tranquiliza su inquieto corazón Leer más

Además estuvieron las cantantes Mayensi Rivera y Katty Elisa, quien el 10 de julio del 2020 recayó con el aneurisma detectado en 2015 y a lo que se ha sumado la Covid-19.

Este día (30 de julio del 2020), Gabriela llegó a los 45 años. Tenía previsto permanecer pendiente de la audiencia en la cual la Fiscalía iba a formular cargos en contra de ella, su esposo (Dalo) y cuñados (Michel y Jacobo) por el presunto delito de asociación ilícita por la compra de insumos médicos en varios hospitales públicos durante la emergencia sanitaria.

“Tengo una fe muy grande y espero que me digan: 'libre de cargos'. ¡Feliz cumpleaños! Ese sería el mejor regalo que podría recibir”, expresa.

El sábado 13 de junio el juez Marco Eduardo Guerra dio paso al pedido hecho por la Fiscalía para que se detenga con fines investigativos a Dalo Bucaram y a la expresentadora de espacios como ‘A todo dar’ y ‘La guerra de los sexos’.

A diferencia del año anterior, este onomástico lo pasa en el exterior y lejos de otros miembros de su familia.

Carlos José Matamoros: "No quiero ir a prisión" Leer más

En febrero pasado se marchó con su esposo y sus hijos Dalia, María Gabriela, Abdalá y Charlotte a Estados Unidos, inicialmente de vacaciones. Luego por la cuarentena (por el coronavirus) y el cierre de aeropuertos no pudo volver.

No es el único onomástico que celebra en otro país. El 26 de junio, su hija Dalia cumplió 15 años. Aunque no hubo fiesta rosada, no faltó la torta y el arroz con pollo, un plato que le encanta a Gabriela. El 25 de marzo fue el de Dalo.

“Quiero disfrutar mi cumpleaños y estar tranquila. Son 45 primaveras”, añade.

Durante estos meses fuera de Ecuador ha perdido 35 libras de peso. “Me he cuidado, no me he matado de hambre. Estoy saludable, gracias a Dios”.