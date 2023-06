La venezolana Siudy Garrido presenta este 24 de junio, a las 20:00, su espectáculo de flamenco Mis pies son mi voz. Aprovechando su visita a Ecuador, EXPRESIONES conversó con la bailaora y coreógrafa, haciendo un repaso por su trayectoria, que suma más de dos décadas.

¿Cómo llega a conectarse con el flamenco?

Mi vida en el flamenco comienza en el vientre de mi madre. Tuve la dicha de crecer en un hogar donde el flamenco siempre estaba presente, y el amor y respeto a este arte estaba en el día a día. Mi madre Siudy Quintero ha dedicado su vida a la difusión del arte flamenco en mi país natal Venezuela, y los recuerdos de mi niñez son en ensayos junto a músicos y bailaoras, en teatros, camerinos, especiales para TV, tablaos y viajando por todo el país con la compañía que ella tenía.

¿Cómo fue fundar su propia compañía de baile en una época en que Venezuela pasaba por una transición política que permanece hasta hoy?

Crecí en la academia de baile de mi madre, quien tuvo una de las academias de baile flamenco más grandes y reconocidas de América por más de 50 años, obteniendo inclusive una condecoración del rey de España por su labor difundiendo el arte flamenco en América. Cuando montamos la obra Entre mundos y que llegamos a colocar en Off-Broadway, ya la situación en Venezuela era bastante crítica. Digamos que (era) cuesta arriba llegar a un nivel artístico alto.

Afectó de alguna manera entonces el cambio de timón.

Fíjate que los artistas no podían ni llegar a los ensayos por las manifestaciones, pero al final, el que quiere puede y lo logra. Tanto así que ese espectáculo que nació en un país tan complicado, llegó a girar por Estados Unidos, recibió una nominación a los premios de Broadway Drama Desk como coreografía sobresaliente, como una de las poquísimas compañías latinoamericanas que logramos colocarnos en el circuito de Broadway y la primera de Venezuela.

Pudo superar las limitaciones.

Los límites nos los ponemos nosotros mismos y es muy importante no recostarse en los problemas externos para utilizarlos como excusas para no alcanzar los sueños. Si lo quieres, hay que ir detrás de ellos.

La artista trae a Ecuador un espectáculo en el que repasa su vida en las tablas. G7 Pro

Hábleme de sus años en España.

A los 16 años llegué a la escuela Amor de Dios en Madrid, que se convirtió en mi hogar por varios años. Allí tuve la oportunidad de estudiar con maestros a los que quiero y admiro profundamente: El Guito, María Magdalena, Ciro y La Chica, entre otros. También viajaba a Sevilla y estudiaba en la Fundación Cristina Heeren. Una de mis maestras más queridas en Sevilla fue Milagros Menjibar, con quien estudiaban bata de cola. El fundamento que te da trabajar con artistas de alto nivel, no te lo da un salón de clases.

Se explica entonces que al conocer de la situación en Venezuela, al igual que otros compatriotas, decidió desarrollar su arte en otras latitudes, desde Estados Unidos.

Aunque siempre llevo con mucho orgullo mi nacionalidad venezolana y el hecho de ser una bailaora latinoamericana, la realidad es que desde muy temprana edad me he forjado como artista viviendo y nutriéndome de diferentes ciudades del mundo, Madrid, Nueva York, Los Ángeles, Miami y Caracas. En el año 2015 decidí radicar mi compañía en la ciudad de Miami, donde ya llevaba varios años viviendo con mi esposo, el director cineasta Pablo Croce, y fue como comenzamos el camino de una organización sin fines de lucro, Siudy Flamenco Company. Me tocó aprender una estructura totalmente diferente a la que había manejado hasta el momento como compañía privada.

¿Cómo se siente llevar el flamenco a otras partes del mundo y compartir el tablao con grandes del género?

Soy una latinoamericana interpretando flamenco, y de alguna forma la información artística y cultural con la que he crecido florece en cada creación y en mi forma de baile. Siempre busco hablarles a otros públicos y no solo a los flamencos. Para mí es muy importante hablarles a nuevas audiencias y nuevas generaciones.

Siudy lleva el arte en sus venas. Su madre le inculcó desde pequeña el amor por el flamenco. G7 Pro

Recuerdo que un artista español me dijo en alguna ocasión que si al flamenco hay que asignarle un sexo, sería masculino. ¿Está usted de acuerdo?

Es una realidad que el flamenco ha sido un arte regido por hombres por muchos años. Sin embargo, no estoy de acuerdo con esta afirmación, primero porque no creo que el arte tenga un sexo definido, mucho menos un arte tan amplio y con tantos matices como lo es el flamenco.

¿Entonces cómo lo definiría?

El flamenco tiene la capacidad de llevarte desde lo más fuerte a lo más sutil, desde lo más visceral hasta lo más delicado, de lo masculino a lo femenino. Tiene un rango tan amplio que sería imposible definirle un sexo. Toda mi vida he luchado por abrirme camino en un mundo de hombres. Ser mujer y liderar una compañía de flamenco no es tarea fácil.

Y sin ser española.

Sí y de eso habla justamente mi espectáculo Mis pies son mi voz, que se presentara este 24 de junio en el Teatro Sánchez Aguilar. Este espectáculo presenta la ruta emocional de una creadora, mujer, empoderada y libre, inquieta y llena de influencias artísticas, una mujer cuya única arma es su arte.

FUERA DE BASE

¿Qué otras cosas disfruta cuando no está en el escenario?

A diario hago mis entrenamientos, los cuales me gusta complementar con otras disciplinas.

¿Como cuáles?

Pilates, yoga o ejercicios funcionales. También trato de dividir mis días entre los entrenamientos y la parte de producción o más ejecutiva.

¿En qué invierte su tiempo libre?

Me gusta la tranquilidad, ver películas o ir al cine. Compartir con mis seres más cercanos en casa o comer en un buen restaurante.

¿Qué olores prefiere?

Los de las flores.

¿Y los sabores?

Dulces, picantes, todo lo que sepa a hogar.

¿Cuáles son sus cualidades?

Honestidad, disciplina, pasión.

¿Y sus defectos?

Perfeccionista, obsesiva, rigurosa.

¿Manías?

El orden.

¿Fobias?

A los reptiles.

¿Qué bailaores de flamenco merecen su respeto y admiración?

Martha Graham, Carmen Amaya, Antonio Gades, Baryshnikov, Alexander Ekman, Antonio Canales, entre otros.

¿Una frase de bandera?

Si eres capaz de soñarlo, eres capaz de lograrlo.