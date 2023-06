Pablo Aguirre, compositor, arreglista y productor musical ecuatoriano, radicado hace décadas en Estados Unidos, ha logrado adentrarse en el mercado foráneo gracias a su talento.

No solo ha colaborado con cantantes y agrupaciones con renombre. También ha aportado a series, telenovelas y películas. Desde Los Ángeles el compatriota habla de cómo conquistó el llamado ‘sueño americano’.

“Uno eso hace amistades a lo largo de la vida, conoces gente que descubre tu trabajo y las cosas se comienzan a dar”, indica.

Alejandra Guzmán, nuevamente con problemas de salud Leer más

Con su esposa, Paulina Aguirre, ganadora del Grammy y de la Gaviota de Viña del Mar, ha formado una gran mancuerna. Aunque han creado temas y discos juntos, cada quien tiene su espacio y una trayectoria individual. Casualmente, en este momento, elaboran un nuevo material. Pronto la pareja viajará a México para promocionar y programar una serie de conciertos.

Así mismo, Pablo forma parte del soundtrack de Vencer la culpa, de Televisa, que pronto saldrá al aire.

En el mercado internacional debutó como productor con la agrupación roquera Ramírez, de Argentina. Desde ahí, ha corrido mucha agua bajo el puente y hoy con total naturalidad, figuras consagradas del pop están circunscritas a su lista. Ricky Martin, Marco, Luis Miguel, Miguel Bosé y Marco Antonio Solís, solo por citar unos cuantos.

Cita como su mentor al compositor Armando Manzanero, a quien conoció mientras era estudiante. Pasarían varios años antes que el maestro lo invitara a que plasme su ingenio en el tema Nada personal (1996), incluido en la telenovela del mismo nombre y en el que actuaron Rogelio Guerra, Lupita Ferrer, Ana Colchero y Demián Bichir.

Glenda Jackson: adiós a la mujer que dejó la actuación por la política Leer más

“Recuerdo que me quiso llevar a México, pero yo no quise abandonar Los Ángeles. Siempre que pudo me invitó a participar en sus producciones. Fue una guía muy importante. Me decía lo que debía y no debía hacer. Una persona extraordinaria. aunque falleció, lo quiero mucho a él y a toda su familia”.

Con todo lo descrito, lo curioso es que su especialidad es la producción musical cinematográfica, orquestada y banda sonora. Por este motivo, está nominado a un premio por la musicalización de la película Bringing back Christmas, que será proyectada en los cines en noviembre de este año.

Roberto Ibáñez: "Nunca he sido infiel, lo digo con honor y dignidad" Leer más

“Es una comedia, con un enfoque respetuoso de la Navidad, y lo que vivieron María y José”.

Tanto él como su esposa, Paulina, son creyentes y parte de su trabajo ha sido cristiano, pero enfatiza su música abarca todas las audiencias.