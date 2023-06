Desde hace varios años, tras realizarse un procedimiento estético, la artista mexicana Alejandra Guzmán ha atravesado por diversos problemas de salud que, incluso, pusieron en riesgo su vida.

Esta información no es nada nueva, pero parece que ahora la hija de Silvia Pinal, quien ha estado en Ecuador en diversas oportunidades, tiene un nuevo malestar, según dieron a conocer los responsables de un evento musical donde participaría.

Su nombre estaba en el cartel de artistas por el 175 aniversario de Nuevo Laredo, que tenía previsto presentarse la noche de este 15 de junio.

A manera de disculpa, envío un comunicado en las redes sociales, explicando el mal trance que atraviesa.

“A pesar de los cuidados y las rehabilitaciones que he tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones, debido a una condición llamada síndrome compresivo radicular en la zona lumbar. Situación que me tendrá en reposo absoluto algunos días. Nada me duele más a mí y a todo el equipo no poder haber estado en un escenario junto a ustedes rockeando. Les envío a todos mis fans de Nuevo Laredo un abrazo enorme”, informó la célebre intérprete de Reina de corazones.