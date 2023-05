Darle vida a un clásico no es tarea fácil, pero es posible cuando se respeta su esencia. Así ha ocurrido con La Sirenita, historia que Disney Studios llevó a la gran pantalla en 1989 y que rápidamente se convirtió en un clásico para la compañía de entretenimiento más grande del mundo.

Esta historia, un musical con el potencial del mar, tiene nuevas características como toda reedición debe contener. Esta es la participación de Halle Bailey, joven de 23 años que se convierte en la primera actriz afrodescendiente en ser una princesa Disney en sus live-action.

Además está el uso de la animación y el realismo impuesto en los amigos acuáticos de la sirena más famosa del mundo, como Flounder y Sebastián. Pero el corazón de la historia sigue intacto. La música y la magia que la envuelven siguen a cargo de la persona que estuvo detrás en la versión original. Se trata del compositor y pianista Alan Menken. Mientras que Lin-Manuel Miranda agrega un par de temas nuevos.

La dirección recae en el veterano de los musicales cinematográficos, Rob Marshall. Él tiene en su currículum dos grandes títulos, como son Chicago (2002) y Mary Poppins Returns (2018).

“Es una historia muy moderna sobre una chica que se siente fuera de lugar y ve la vida de una manera diferente de quienes la rodean. Con gran pasión y coraje, se embarca en un épico viaje de autodescubrimiento derribando muros y aprendiendo a no tenerle miedo al otro”, explica el creativo sobre la cinta. Y añade: “Los temas contemporáneos que se exploran me parecieron un antídoto contra las divisiones del mundo y un recordatorio vital de que todos somos uno”.

Jonah Hauer-King es el príncipe Eric y Halle Bailey es Ariel. Giles Keyte// Disney

En palabras del príncipe

Jonah Hauer- King es el galán, el querido príncipe Érick, quien al igual que Ariel no se encuentra cómodo con el mundo que lo rodea. En entrevista con EXPRESIONES menciona que la audición le llegó mediante correo electrónico por gestión de su agente. Y el día que tenía el casting de voz no pudo cantar.

“Rob Marshall fue muy amable, se apiadó de mí y me hizo ir a cantar varias semanas después, y lo hice. Luego tuvimos una audición final con vestuario y maquillaje en el extraordinario set que habían construido. Allí fue cuando conocí a Halle y trabajé con ella. Fue tan extraordinaria la experiencia que ya para mí era una ganancia”. Jonah Hauer- King

Revela que tuvieron algo más de tres meses de ensayo y que tenían instrucciones de teatro y canto todos los días. Las canciones las grabaron para las escenas pero en la mayoría tuvieron que cantar en vivo para captar la emoción real. “En algunas ocasiones hicimos ‘playback’, para algunas tomas específicas. También grabamos con apuntadores que en cada toma nos ponía la musicalización con la que quedaría plasmada. Nos hacía entrar en el sentimiento, en especial en las escenas románticas. Era irreal”.

Pero también fue demandante en el aspecto físico. “Hubo entrenamiento de carruajes, de escenas de riesgo, con perros, de remo, de navíos, de buceo y en el gimnasio. Fue parte del proceso de ensayo de tres meses y fue como un minicampo de entrenamiento militar. Trabajábamos con Rob Marshall a la mañana, en los personajes y en la historia, y luego corríamos a aprender cómo usar un tanque de buceo, luego corríamos a aprender cómo hacer nudos. Fue divertidísimo”.

Halle Bailey es Ariel en el live action de Disney. Disney Studios

La nueva princesa

Halle es Ariel. Ariel es Halle. Así lo han descrito en varias ocasiones los actores que pudieron coincidir con la joven de 23 años.

Halle Bailey se dio a conocer como integrante del dúo de R&B Chloe x Halle. Ya ha sido nominada a los Premios Grammy. Ella comparte créditos con su hermana Chloé.

Para el director, elegir a una mujer de color para un papel tan icónico fue algo con lo que no tuvo ningún problema. “Nuestra meta era encontrar a una muchacha extraordinariamente apasionada, inteligente, vulnerable, fogosa y alegre”, explica el director.

“Cuando vi a Halle por primera vez, la vi tan joven, tan como de otro mundo y con esa voz tan angelical. Además, tenía una conexión muy profunda con lo que estaba cantando”. Rob Marshall

Tener a la persona más talentosa era importante para el filme. “Estábamos buscando a la mejor actriz para el papel. Punto. Vimos a todas las chicas, de todas las etnias. No había intenciones preliminares. Como director, uno espera que venga un actor y se apropie de un papel. Que te diga ‘este papel es mío’. Y eso fue exactamente lo que pasó con Halle”.

En el comunicado oficial, la actriz protagónica explica su cercanía con la historia. “Recuerdo mirar La Sirenita una y otra vez, imaginándome que era Ariel y cantando las canciones, pero jamás de los jamases me imaginé que la iba a interpretar. Hay algo muy especial en eso de ser una sirena, porque es una mezcla entre esa hermosa criatura mítica y tu yo auténtico, y creo que es por eso que a tantos niños les encanta el personaje”, explica Halle.

Bardem es el rey Tritón

El actor español Javier Bardem se introduce en el mar como el gran líder de todos los océanos.

“Le da mucho peso al personaje. Es muy carismático y apasionado, algo que tiene mucho que ver con lo que es el rey Tritón. Hay mucha emoción y poder en él, y hay algo que tiene Javier que es que todo lo que dice parece importante, y Tritón tiene esa misma cualidad”, cuenta Marshall.

Se conoció también que aunque en la trama hay una canción cantada por su personaje esta quedó fuera del corte final. “Si hubiésemos incluido la canción, creo que hubiese restado valor al final de la película. La canción estará en los extras de la película y podrá verse en plataformas”. La melodía se titula Impossible child, un tema original de Alan Menken y Lin-Manuel Miranda, de género rock-ópera.

Una villana de gran voz

“Melissa McCarthy como Úrsula fue una elección perfecta. Melissa tiene un gran carisma y mucho humor, uno se siente atraído por ella. Una gran parte del mundo de Úrsula es ser desopilante sin proponérselo, algo que Melissa hace con mucha facilidad. Y yo no tenía idea de la extraordinaria cantante que es, es impresionante”, es la descripción que hace el director sobre la actriz.

Ella también tiene una historia personal con La Sirenita. En esta serie de entrevistas de promoción, declara que cuando era niñera en Nueva York, mientras que estudiaba actuación, siempre que dormía a las niñas, ellas escogían a La Sirenita. Es una historia muy familiar para la afamada comediante. “Me encantó el guion nuevo. Me pareció moderno de una extraña manera no moderna y, como tema central, presenta una relación compleja entre Ariel y el rey Tritón. Ella es una adolescente que se rebela, algo que no se ve mucho en las películas de Disney más antiguas”, describe Melissa.