Ariel (Halle Bailey), la hija menor del rey Tritón (Javier Bardem, Óscar secundario por Sin lugar para los débiles, 2007), es bella y hace lo que su voluntad pide. Sueña en ese mundo que está más allá del mar y mientras recorre la superficie acuática ve al príncipe Eric (Jonah Hauer-King) en el fragor de una tormenta marina y lo salva de morir ahogado, pero… queda completamente enamorada del joven.

Las sirenas no pueden ni deben asociarse con los seres humanos, pero ella está resuelta a seguir el llamado de su corazón y hace un trato con Úrsula (Melissa McCarthy), la bruja del mar. La maga brinda la oportunidad de vivir en la tierra por tres días. Aquella decisión pone en peligro su vida y la corona del rey de los mares. En su andar están el pez Flounder (Jacob Tremblay), el cangrejo Sebastián (Daveed Diggs), el ave Scuttle (Awkwafina), el chef Louis (Lin Manuel-Miranda) y muchos más (estos intérpretes son voces en la versión inglesa).

Los productores no han escatimado esfuerzos y talentos para brindar al público esta fantasía que repite la historia creada en 1989 y presentada con dibujos animados, ahora es… ¡acción real!

Dirigida por Rob Marshall (Chicago, mejor película del 2002) y con la música original de Alan Menken, nuevas canciones y versos que añade ese genio que es Lin Manuel-Miranda, actor, coreógrafo, letrista, cantante, dramaturgo y productor (ganó el Premio Pulitzer por su musical Hamilton, ahora fenómeno de la cultura pop. Además, tiene a su haber Tonys, Grammys y galardones por doquier).

Si eso no les bastara, imprimen una cinematografía, especialmente las submarinas, que es un desafío visual y donde el color se convierte en personaje del filme. Esto trae a la memoria el color que ostentan las pastillas Life Saver (¿se acuerdan?) y a las cuales Disney ha convertido en líquidos de una fuente luminosa. La forma como los ha combinado asombra: las estrellas marinas, los peces, los arrecifes de corales, las algas, las anémonas y las plantas submarinas presentan una armonía que engrandece al filme.

Sorprende el manto del rey, formado por centenares de peces hasta convertirse en extenso cardumen y esto me lleva a decirles que presten atención a todos los enriquecedores detalles que La Sirenita exhibe… El resplandor de las aguas, el fuego submarino, la entrada a la ‘mansión’ de Úrsula (el esqueleto de una ballena prehistórica), la ostentación de los anillos azules que muestran sus tentáculos. Los azulejos pegados a una pared que muestran -para horror de Ariel- peces en los anzuelos que los convirtieron en pescados.

El largometraje deja en pantalla secuencias que ayudan a la dinamia del filme: la fiesta que arma el cangrejo, el ballet acuático en el que tortugas, peces, estrellas marinas y su vegetación bailan con asombroso ritmo y precisión coreográfica. La festividad que surge en la feria cercana al castillo, donde el vestuario y el ritmo caribeño hacen que la mente bailotee. El incendio en la nave y su hundimiento es una muestra de la llamada “acción real”. En otra frase: todo llega a la perfección.

El trabajo e imagen de Halle Bailey tiene algo poco usual: proyecta inocencia e impone a su rostro el amor que siente por Eric, el cariño a su padre y hermanas, la resolución temerosa frente a Úrsula, la mirada llena de cariño hacia el ave, el cangrejo y el pez. Esto realza su labor histriónica. Y no quiero olvidar la tesura de su piel, que semeja una porcelana de Dresden (Meissen). Bardem tiene la fuerza suficiente para no convertir su rol en parodia. La McCarthy hace de su trabajo un péndulo.

Un problema: demasiado larga, pero recuerdo: esa es la tendencia del cine actual. Lo que sí recomiendo es admirarla por su riqueza visual, sus colores (donde brilla el azul en todos sus tonos), sus canciones y el ritmo que emana de ellas sin olvidar las de amor.

También recomiendo ir al cine para verla, no la ‘encajone’ en la pantalla de su televisor o computadora, perderá el 90 % de su riqueza artística y más aún el saber que está frente a una historia que no es copia exacta de su antecesora: llega renovada, con dedicatoria a la niñez, adolescencia y juventud de este 2023, generaciones que entenderán rápidamente el no racismo, pues las hermanas de Ariel son de raza nórdica, latina, asiática y africana. ¿Ha muerto el #TooWhite?

Nota al margen. Norma Dumezweni, quien interpreta a la reina, es una de las grandes actrices del escenario inglés. En el 2006 ganó el Olivier (así llamado en honor de Lord Laurence Olivier, considerado el mejor actor del siglo XX) por su actuación en la obra teatral El sol brilla para todos. Volvió a ganarlo con Harry Potter y el legado maldito (2015).

OTROS ESTRENOS

Demonio negro. Este sangriento thriller marino gira en torno a Paul Sturges (Josh Lucas), un hombre común y corriente que decide irse de vacaciones con su familia a la paradisíaca Bahía Azul, en México.

Pero lo que parecía un idílico plan de descanso y diversión, pronto se ve truncado cuando, desde las profundidades del océano, emerge un enorme megalodón, conocido como: El Demonio Negro.

Mi papá es un peligro. Sebastián es animado por su adinerada prometida a llevar a su padre migrante y peluquero, Salvo, a una reunión de fin de semana con su extremadamente excéntrica familia. Con esas características, el fin de semana se convierte en un verdadero choque cultural que deja a Sebastián y Salvo listos para descubrir que lo bueno de la familia es todo sobre la familia.