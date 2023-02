“Escribir canciones siempre ha sido mi medio de comunicación más efectivo. El lugar donde me sincero y me atrevo a decir todo lo que solo con palabras jamás me atrevería. Me emociona mucho que el nuevo álbum sea completamente de cantautor con canciones 100% mías. Las canciones de mis más grandes amores, mis mejores desahogos y de mis grandes pasiones. Si tú me quieres conocer de verdad, me encontrarás en mis canciones”, aseguró Carlos Rivera sobre su nuevo disco titulado Sincerándome.

Esta séptima producción se ha convertido en la más importante del mexicano como compositor y es el resultado de una profunda reflexión personal en la que el artista ha querido compartir sus experiencias más íntimas.

A pesar de que Rivera siempre se ha mantenido bajo perfil en cuanto a su vida privada, en este álbum desnuda muchos sentimientos. Como compositor ha nutrido su carrera con una lista de grandes éxitos, como: “Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro”, “Me Muero”, “Como Pagarte”, “Te Esperaba”, “Otras Vidas” entre otros que lo han hecho acreedor a múltiples discos de Diamante, Platino y Oro en distintos países.

Luego de Guerra Tour, el artista se prepara para una nueva aventura llamada Un Tour A Todas Partes con el que recorrerá más de 20 países como México, España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica entre otros.