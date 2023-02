Shakira y Karol G encabezaron los tops mundiales la semana pasada con su colaboración 'TQG' en la que hablan sobre infidelidad, desamor y posibles súplicas de sus exparejas por regresar.

El periodista español Jordi Martin, reconocido actualmente por cubrir las notas del caso desde que inició, afirma para los medios que el exfutbolista intentó buscarla y que Clara Chía le habría puesto un ultimátum.

“Desde el entorno de Shakira me cuentan que en abril pasado (2022) terminaron su relación. Un mes más tarde él se arrepiente y vuelve a casa, pero no resultó y ahí deciden terminar por completo. El resto de la historia ya la sabemos… Clara y Piqué se mudan juntos”, declara Jordi Martin para el programa 'El Gordo y la Flaca'.

INDECISIÓN

Lo que se sabía hasta inicios de año es que el exjugador del FC Barcelona intentó regresar a la casa en la que convivía con su exesposa, un mes después de que el escándalo de su infidelidad viera la luz pública. Alegó que volvía porque 'era su familia', pero los planes no resultaron para el catalán y al poco tiempo volvió a salir del hogar.

Según el comunicador, en ese entonces Clara Chía habría reaccionado contra Piqué, pidiéndole que se decidiera y le diera el lugar que le corresponde como su nueva pareja. Fue entonces cuando se produjo la ruptura definitiva del matrimonio y ambos se mudaron a un departamento.

LOS DARDOS PONZOÑOSOS

Estas declaraciones ahora cobran más sentido si se las relaciona con las líricas que las barranquilleras presentaron en su más reciente éxito:

Bebé, ¿qué fue? No pues, qué muy tragaíto'

¿Qué haces buscándome el la'o? Si sabes que yo, errores, no repito

Dile a tu nueva bebé que, por hombres, no compito

Que deje de estar tirando que, al meno', yo te tenía bonito

Shakira y Karol G en TQG

Shakira ya había hecho alusión a este tema con anterioridad en la colaboración el realizó con el productor argentino Bizarrap: