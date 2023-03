La presentadora y reportera Silvana Torres ha vivido emocionantes momentos en las últimas horas. El viernes 17 de marzo, durante la emisión de la revista 'De casa en casa', supo que el bebé que espera es una niña (tiene 17 semanas de embarazo) y el domingo 19 celebró los cinco años de su primogénito, Lucas.

Dieter Hoffmann sigue perdiendo credibilidad Leer más

A esto hay que sumarle que apenas terminó el festejo, tomó un avión para Estados Unidos con su esposo, Xavier Santamaría, y el niño. Se fueron de vacaciones a Orlando para visitar los parques de diversión.

“Estamos felices de saber que tendremos una nena a quien llamaremos Xaviera. Mi esposo está contento y Lucas asimilando aún que tendrá una hermanita y que será el hermano mayor”, cuenta. Es inevitable que el pequeño sienta algo de celos, porque por mucho tiempo fue el rey de la casa.

Sismo en Ecuador: reacciones de los famosos tras el temblor Leer más

Tras el cierre del programa 'De boca en boca', el año pasado se supo que ella esperaba la visita de la cigüeña.

Entonces se comentó que lo planificó para que no la saquen del canal. “Es mentira lo que manifiestan de que me embaracé para evitar que me boten. La doctora que me atiende me dijo que yo aparentemente quedé en estado a mediados de noviembre y el espacio salió del aire el 30 de ese mes. Me siento feliz, asimilando la noticia porque quería quedarme con un solo hijo”, expresó. En algunas oportunidades contó que su esposo Xavier deseaba ser nuevamente padre.

Con sus compañeros de TC. Cortesía

El parto está programado para mediados de agosto. Aprovecharán el viaje para comprar ropa para la bebé. Su amigo Mauricio Altamirano le ha pedido que le cambie el nombre a la pequeña. “No me gusta”.

Él, La Suka, el productor Marlon Acosta, Jasú, entre otros, compartieron la felicidad de la presentadora y de su familia, además fueron parte de los invitados del onomástico de Lucas que se festejó con todas las de ley.