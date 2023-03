Sismo en Ecuador: reacciones de los famosos tras el temblor

Un movimiento telúrico de 6.5 se registró en varias provincias de Ecuador, el sábado 18 de marzo, pasado el mediodía. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional indicó que el epicentro fue a 29,12 kilómetros de Balao, Guayas. El temblor que causó alarma y que provocó que los habitantes salieran a las calles, no dejó indiferente a los personajes de la farándula.

El comentarista deportivo, Vito Muñoz, de TC, se encontraba en su casa con su esposa, Rosibel. "Estábamos en la planta baja, salimos al patio. Pero enseguida me conecté con mis redes sociales para alimentar con información desde diez provincias. Fue triste porque Machala es una de las urbes más afectadas".

Según el presentador Henry Bustamante, de Ecuavisa, "fui bendecido porque como tengo una reunión familiar, estoy dedicado a recoger a mis parientes y estaba en la calle. No sentí el temblor. La sorpresa fueron todas las llamadas después, alertándome del tema".

El comunicador Carlos Julio Gurumendi se iba a la playa, "me agarró en el peaje, el carro se movió feo, me hice a un costado y me estacioné. Preferí regresarme a Guayaquil. Comencé a informar por mis redes".

En el caso de la empresaria y presentadora Mariela Viteri, ella estaba con su empleada Chirlette en la cocina. "Salimos corriendo a pararnos a lado de la piscina. De ahí salió casi la mitad del agua y veíamos a la casa amaquearse. Nos pusimos a orar abrazadas. Estaba el señor del jardín y fue quien nos dio fuerzas".