Dieter Hoffmann sigue perdiendo credibilidad

El reportero y presentador Dieter Hoffmann no salió en el programa 'Los Hackers de la Farándula' ni el miércoles 15, ni el jueves 16 de marzo. En su lugar estuvo Aura Arce, de 'Calientitos TV'. La chica reality Julissa Jiménez lo acusó de manipular la nota que le dio y de hacer creer que ya no estaba con el padre de su hija (Miguel Ángel Cartaya).

“La editaron, cortaron y la pusieron a su conveniencia”, expresó. A Dora West le tocó pronunciarse: “Se dio una nota errada, Julissa continúa con su pareja, esa es la información real. Pedimos disculpas, nunca fue la intención de este programa faltarte, en nombre del equipo te pedimos disculpas.

Quiero que sepas que este equipo tuvo una reunión con la dirección y en esta reunión Dieter, quien realizó y creó este malestar, no solo asumió su error, además manifestó su arrepentimiento. Comentó que fue algo que se le salió de las manos”.

Dieter ‘metió la pata’ hasta el fondo y mintió por llevar una dizque primicia. Aquello no es profesional ni ético. ¿Qué logró con eso? Quemarse, perder credibilidad y que casi nadie le quiera dar notas en un futuro.

Está en la pantalla de un canal nacional (Ecuavisa) que tenía prestigio y que era serio. ¿Dónde estaban Pedro Peñafiel y Betty Mata que permitieron esto? Eso no es periodismo de farándula y lo dice alguien que lleva haciéndolo durante muchos años. La credibilidad (el mayor orgullo que tiene un periodista) es como un cristal que si no se cuida se rompe y los pedazos no se recogen. Intentamos conversar con él, pero no respondió.

Por cierto, Dora como moderadora de este espacio ha perdido puntos, hizo un mejor papel cuando estaba en 'Jarabe de pico' como presentadora de farándula.