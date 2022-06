Cuando Silvana Torres nació hace 32 años en Milagro, su madre (Jacqueline) le puso ese nombre por la cantante Silvana Ibarra, a quien admira. A los 21, La Veneno, como la llaman, empezó en 'Vamos con todo', de RTS, y lleva 7 en TC. Es fundadora del programa farandulero 'De boca en boca' en el cual estrena el segmento de entrevistas 'El veneno de la verdad'. Solo tiene un hijo, Lucas (4) y no quiere más. Aunque su esposo Xavier Santamaría (39) le pide un segundo bebé y en ocasiones que no se meta en líos.

¿Hablar de esa manera chillona como lo hace, le causa dolores de garganta?

(Risas) Para nada. Nunca olvidaré que en la primera publicación que hizo usted de mí, dijo que parecía que yo estuviera en una plaza porque gritaba. Alguien comentó que no me preocupe, por lo menos habían comentado algo. Por mi voz o locución me identifican y eso me agrada.

Le dará el veneno de la verdad a muchos famosillos. ¿Qué diría si a usted se lo dan a tomar?

A veces, mi lengua me trae problemas, soy muy temperamental, no me guardo nada, no me gusta cuando se habla de más ni las injusticias. Muchas veces eso es mal visto. Algunos en la farándula creen que soy mala persona.

Michela Pincay ha manifestado que le hablan horrores de mí, pero se ha dado cuenta de que no soy mala. La gente se deja llevar por lo que ve en la TV y lo que ven es a Silvana, la venenosa. Gozo de credibilidad porque no invento, pero me falta camino por recorrer.

¿A quiénes que todavía no lo ha hecho quisiera inyectarle un poco de ese veneno de la verdad?

A Michela, porque creo que ella todavía no ha contado todo, en especial en lo personal. Tiene mucho veneno por dar (suelta una carcajada). Otra sería Dayanara Peralta, porque con su carita angelical e inocente, creo que tiene una lengua que destruiría a muchos. Ya entrevisté a Jasú Montero, Mauricio Altamirano, Andrea Bucaram y Carlos José Matamoros. El Cuy no es solapado. Aunque Jasú se soltó, siento que le faltó más.

Siempre ha dicho que usted es la mejor reportera de farándula, decirlo más que seguridad parece arrogancia...

Lo soy, estoy convencida de aquello. Por mis entrevistas, suspicacia, porque siempre trato de que mis notas sean diferentes y de conseguir primicias.

¿Quién le ha dicho que es la mejor? Eso debería afirmarlo el público.

Me levanto diciendo aquello, si no me lo digo yo, quién me lo va a decir. Para muchos sonará arrogante, pero es la verdad. Cuando estaba en 'Vamos con todo' me llamó el productor Marlon Acosta, quien entonces estaba en 'Jarabe de pico', dijo que me quería llevar porque le gustaba mi estilo.

Mi jefe no nos felicita para que la gente no se crea. Me doy cuenta de que soy buena cuando pide que haga algo más de un determinado trabajo, que la sintonía ha sido favorable o cuando sucede algo me dice que deje que hablen y que no haga caso.

En usted hay dos Silvana, la de la farándula y la mujer que muchos no conocen...

En la farándula soy apasionada, sigo a los famosos, pero fuera de pantalla soy cero venenosa y relajosa, cero farra y chismes, no me expongo. Tal vez pensarán que llevo una vida aburrida. A veces mi esposo me pide que no responda y que piense en nuestro hijo, Lucas.

Marlon dice que no le agrada verme apagada, que mi personaje es duro, frontal o maloso, me toca sacarlo todo. Lissette Cedeño es la tranquila, Cinthya Naveda, la pacífica y Emilio Pinargote, el centrado. Yo no genero el veneno, son los personajes que lo generan. Amo estar en la farándula.

Nadie es moneda de oro y usted menos, ¿tendrá archienemigos?

No creo que tenga enemigos, habrá gente a la que no le simpatizo, pero no me atribuyo ni amigos ni enemigos en la farándula. Hay gente que habla mal de mí para que le dé notoriedad, Marlon me ha dicho que jamás pelee con determinadas personas porque no le suma a mi carrera, que no pierda tiempo.

Todo veneno tiene su antídoto, ¿a quién se lo daría?

A Mariela Viteri, a quien la quiero llevar al segmento. Espero que me deje hablar (risas). Ella me daría el antídoto a mí.

¿Lleva una larga relación con su esposo?

Son 16 años que llevamos juntos, 14 de casados. No quiero más hijos, recién mi esposo me dijo que ya es hora que le demos un hermanito a Lucas. Estoy feliz así, siento que a un solo niño se le puede dar mejores condiciones de vida, con dos me complicaría. También pienso en el trabajo. Mi jefe Marlon sabe que soy un buen elemento y no le gustaría perderme, pensamos en el programa.

¿Es de esas mujeres tóxicas, es decir, hostigosas?

(Risas) Antes era celosa e intensa, he cambiado. Estoy más segura, el tiempo y mi esposo me han dado esa seguridad. Nos hemos afianzado.

¿Era de las que revisaba el teléfono?

Obvio. No soy solapada ni miento, era súper tóxica y de las que llamaba al marido muchas veces al día. Todas tenemos algo de tóxica.

Algunas les revisan hasta la ropa interior a los maridos...

Eso nunca, pero le controlaba el dinero, las tarjetas de crédito.

¿Usted lo mantiene? Es lo que hacen algunas mujeres ahora...

Ambos trabajamos, Xavier es militar. No soy del gremio de la farándula que mantiene al marido.

¿A quiénes se refiere?

Usted lo sabe.

No soy la entrevistada.

(Suelta una carcajada) No necesito decirlo, la gente las conoce. Es respetable si son mantenidas o si los mantienen.

¿Le encanta el ‘chocolate’?

Me encantan los negros, mi marido me fascina. Cuando veo a un hombre blanco me da lo mismo, pero si es negro o ‘chocolate’ es otra cosa (risas). No soy ojo alegre, solo admiro la belleza.

Se considera la mejor reportera de farándula. Gerardo Menoscal

¿Llevaría a su hijo a ver la cuestionada cinta animada 'Lightyear' en la que dos personas del mismo sexo se besan?

Muchas personas hablan de la inclusión, pero solamente se van por el lado sexual. Por qué no ponen a una negrita, gordita... como princesa en una película. No lo llevaré al cine a verla.

¿Sigue peleada con La Suka?

Yo no estoy peleada con ella, fue La Suka quien se resintió conmigo. Cuando lea esta nota seguramente se enojará porque está abriendo frente por todas partes. La consideraba mi amiga, le tenía aprecio, pero ella se resiente por todo. Si no iba a su restaurante se resentía, si no se le contaba algo, también.

Siempre se resiente por tonterías. Seré súper honesta cuando me enteré de que Miguel Cedeño tenía cáncer no se lo dije, no me correspondía contárselo a nadie. Se trata de una enfermedad, es un tema delicado. Él me lo confesó, no fue por Marlon que lo supe. A La Suka le dije que vea el programa que ahí se iba a enterar de lo que pasaba, se enojó y me llamó mala amiga e hipócrita, que no le vuelva a hablar. Me dejó de seguir en Instagram.

¿Qué tan vanidosa es, del 1 al 10?

No tanto. Tal vez un 6. Los fines de semana no me maquillo, salgo relajada. Mi esposo me dice que descanse el rostro y el cabello. La ropa apretada la dejo para el programa, la holgada cuando estoy con mi familia, en casa.

¿Cuántas cirugías lleva?

No niego mis operaciones. Ya son cinco, rinoplastia, liposucción, aumento de pechos, bichectomía (cirugía de cachetes) y me sacaron grasa de la barriga y la colocaron en la cola. Le cogí un poco de miedo al quirófano cuando di a luz me compliqué, sentía mucho pánico. Hice una promesa, que de manera voluntaria no volvería a operarme. Aunque después de algunos años tendré que retirarme las prótesis.

Si fuera un producto, ¿cuál sería su eslogan?

Silvana Torres pura lealtad.

¿Es decir que es muy leal?

Mucho. Puedo pelear con alguien, pero no por ello contaré intimidades de esa persona, peleo por mis amigos, cuando hablan mal los defiendo.

¿Qué superpoderes le gustaría tener a La Veneno?

Sé ahora más que nunca que la salud es lo importante. Quisiera tener el poder de la sanación. Mi suegro (Hugo) tiene cáncer al esófago, por ello me pegó mucho la enfermedad de Miguel. Antes no me importaba tanto la salud, ahora la valoro, pensaba solo en viajar, divertirme...

Si se ganara la lotería, ¿qué haría?

Pagaría mis deudas, no son muchas. Mi esposo es ahorrativo. Guardaría dinero para invertir en la educación de mi hijo.

¿A qué famoso le gustaría ver escaso de ropa o desnudo?

(Risas) Dirán que soy morbosa, al español Mario Casas. Es guapo, provocativo.

¿Qué la pone nerviosa?

Cuando conocen mucho de mí.

¿Se siente desarmada?

Totalmente, además intimidada. Aquello lo aplico en mis entrevistas, conocer mucho al entrevistado.

¿Su peor metida de pata?

Tal vez casarme muy pronto, no disfruté mucho, pero no me arrepiento. Marlon quiere que me case por la iglesia desde hace algún tiempo. Tal vez lo haga, pero que no sea televisado.

¿Alguna vez ha sentido complejos por ser chiquita?

Para nada. Me siento bien con mi estatura, mido 1,48 metros, no me acompleja ser menuda y liviana, incluso aquello me ha ayudado en mi trabajo porque me permite meterme en cualquier parte. Estoy conforme con mi tamaño, Marlon quiere que baje de peso. Mi jefe forma parte de mi vida (risas).

Si ganara más dinero en la plataforma con contenido para adultos OnlyFans que en la TV, ¿abriría una cuenta?

Me gusta salir provocativa en mis redes sociales, pero de una forma más explícita no me interesa. Respeto a las que lo hacen, sin embargo hay que pensarlo porque a la larga aquello pasa factura. Ahora me cuido mucho por mi hijo, ya está en el kínder.

¿Cuáles son sus pecadillos?

Soy una buena persona, tal vez suene arrogante, la seguridad puede ser confundida con arrogancia, quizá lujuriosa, pero con mi marido, creo que por ello hemos durado, esa es la clave (suelta una carcajada). Me pondría 10 y a él 20.