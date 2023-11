Silvana Torres: "Eso dicen, que ya no haré tanta farándula"

El regreso de Silvana Torres ha estado muy comentado. La reportera y presentadora dijo que luego del feriado de noviembre regresaría al espacio 'De casa en casa', de TC. No se dio. Luego que saldría el lunes 20, mas tampoco fue así. Se ha hecho esperar. Se hizo un cambio de look. Ya no es rubia, se oscureció el cabello.

Además ya no solo hablará de farándula. El gerente de producción de TC, Cheo Navarrete, considera que está en capacidad de tratar no solo ese tema. “Su esencia seguirá siendo la misma. En el matinal debe abordar todo tipo de tópicos, actualidad, social y debates de interés. Ella es madre de familia, muy bien puede tratar otros temas. Debe afrontar nuevos desafíos para seguir evolucionando”.

Silvana es capaz, pero seguramente le costará porque en algunas entrevistas que le hemos hecho, siempre ha comentado que ama la farándula. Cuando se le pregunta sobre este cambio, suspira resignada y expresa con evidente dolor: “Eso dicen, que ya no haré tanta farándula. En eso estamos, en la lucha. Cuando volví me dijeron que antes de salir al aire debía manejar otro tipo de contenido y que había que grabar entrevistas. He grabado ‘a full’ para tener un colchón de notas”.

La comunicadora tendrá un segmento llamado 'Confesiones'. Una de sus primeras invitadas es Nathaly Carvajal. Según el gerente de producción, vuelve el martes 21 de noviembre.

