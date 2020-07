Silvana: “Me han mandado medicina para los enfermos de cáncer”

La cantante Silvana ha tenido problemas de salud. Su brazo izquierdo es el afectado y según ella, los médicos le han dado tres diagnósticos distintos.

Unos dicen que es bursitis y otros tendinitis o el brazo congelado. “Los doctores me han hecho exámenes, el dolor es tremendo, no puedo ni peinarme. Comentan que la recuperación es larga, que dura un año o un año y medio”, indica.

Al principio a las molestias “no les hice caso. Estas son de día y noche. A veces no puedo ni dormir porque el dolor es agudo e insoportable. Me han hecho tres infiltraciones, estoy en rehabilitación. Hay casos que ingresan al quirófano y ha sido una dolencia más común de lo que pensaba. Me han mandado medicina para los enfermos de cáncer”.

Silvana cree que esto lo provocó una caída. "En un temblor de madrugada, bajé corriendo las escaleras, me caí de cabeza y el brazo quedó colgado”.

Por la pandemia no ha estado trabajando. “Tanto yo como mi hijo, Danny nos enfermamos con el coronavirus a fines de marzo. Él es asmático. la pasamos mal, una experiencia dura”.