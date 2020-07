Jasú, cuarenta años no son nada...

La exintegrante de Kandela & Son y de Las Tres, Jasú Montero, llegó a los 40 años. Como diría el intérprete Ricardo Arjona, se convirtió en una “señora de las cuatro décadas”.

Para la ahora presentadora del programa 'De casa en casa' (TC) “cumplir los 40 con salud ante todo lo vivido es fundamental. No soy de las que festejan y justo este año tenía planeado hacerlo, pero con todo lo pasado con la pandemia estoy agradecida por gozar de salud. No temo envejecer, pero no quiero dejar a mi hija Leonela sin mamá, por eso me cuido mucho, mientras más viejo más sabio”, expresa.

Este día especial para ella, en TC le harán el respectivo festejo con la participación de Jonathan Luna y los detalles de sus compañeros no faltarán. Jasú tiene cinco deseos que espera se cumplan: “Quiero vivir para estar con Leonela, salud para vivir feliz y hacer lo que me gusta, paz y tranquilidad para el mundo, que Dios nos siga abrazando cuando exista algún motivo para no sonreír y cantar hasta el final”.

Además, la artista ha estado en el estudio de grabación preparando el reguetón que lleva el nombre 'Sufridora' y en el cual comparte con Jhonny Lexus. “Se trata de un estilo diferente, pero es un reto y por ello estoy muy emocionada”, añade. El encargado de la producción es Pedro Chinga. Además, el 27 de este mes hará una sesión de fotos con Nana López por este lanzamiento.

Antes de su cumpleaños, volvió a cambiarse de color de cabello. Durante 7 meses lo llevó cobrizo, ahora es nuevamente rubia.