Katiuska Peralta: "Estoy mejor que dos de 20 años"

El 5 de julio, Katiuska Peralta cumplió 39 años. Aproximarse a los 40 no le causa ningún conflicto. Por el contrario se siente orgullosa y feliz de estar en el último escalón de los treinta. Su espacio 'Sintonizados' en radio Élite acaba de celebrar nueve años.

Cuando cumplió los 39 publicó una sexy foto en las redes sociales que deja ver su buen estado físico.

Hace rato quería algo así. Esa imagen la tomó Ricardo Pérez. Le pedí a los espíritus de Virginia Limongi y Constanza Báez que se apoderaran de mí para posar (risas). Tengo un nuevo estilo de vida, no creo que soy un referente, pero me siento saludable y eso es importante.

Hace 8 meses llegué a una meta: definir el cuerpo y verme mejor, solo entrenando y comiendo sano. No usé quemadores de grasa ni nada que se le parezca. Ha sido un proceso largo que inicié hace tres años. Siento que cuando no entreno me falta algo. Lo que me sigue costando es la alimentación. Estoy mejor que dos de 20. Me decían que no confiese mi edad, no estoy de acuerdo en aquello.

La mayoría no lo hace…

Cuando estaba en el colegio imaginaba que a esta edad, iba a tener esposo e hijos. Dios se ríe de nuestros planes. La gente no cree que tengo esa edad, lo cual es un halago. Antes me quitaba 3 o 4 años, mi mamá (Nora) me decía que no lo hiciera. Luego entendí que las personas que lo hacen no se sienten realizadas. Bueno cada cabeza es un mundo.

Siempre ha dicho que le encanta comer.

Así es. Siempre decía que tengo alma de gorda, pero ya no. Ahora tengo un alma saludable. Peso lo mismo (147 libras) que cuando estaba en el colegio. Entonces era flaquísima. He reducido en medidas. Aprendí que el 80 % se logra con alimentación y el 20 % con ejercicios.

¿Su estado físico la ayudó a no enfermarse de coronavirus?

Creo que sí. Me hice un examen y los resultados fueron negativos. Practicar ejercicios ayuda mucho, así como alimentarse sanamente.

Cuando una mujer llega soltera a una determinada edad dicen que se quedó en la percha...

Para nada me siento así. Siempre le he pedido a Dios la persona idónea. Todavía no ha llegado y creo que me dará más de lo que le he pedido y por eso me tiene esperando.

En estos momentos de su vida, ¿qué busca en un hombre?

Un hombre inteligente, con buen humor, que respete mi carrera y amoroso. Si es guapo o no, eso depende de mí. Me han gustado unos feos (risas) y horrorosos, pero el que venga debe tener barba. Si no funcionaron es porque eran momentos de aprendizaje, así lo veo ahora. Cada expareja me ha dejado una enseñanza y he madurado mucho.

Con esa enseñanza recibida, ¿qué no tolera en un hombre?

Creo que cuando nos enamoramos se lo tolera todo. Pero cada vez nos volvemos más exigentes. Un hombre me tiene que gustar de verdad para salir, de lo contrario no. No me agradan los descuidados físicamente ni los solapados o hipócritas, esos cuya boca dice una cosa y sus actos otra.

Cuando se tiene más edad, es más complicado encontrar un hombre sin pasado…

Lo sé, pero eso no me importa, pero tiene que ser totalmente libre, ajeno para nada, ni con novia y menos con esposa. Si es divorciado o viudo no interesa. No se puede basar la felicidad en la infelicidad de otra persona.

Se arriesgaría a tener hijos en una ‘producción independiente…’

No. Quiero ser mamá y darle nietos a mis padres, pero no para aparentar ni completar esa etapa que me falta. Deseo darle a mis hijos el hogar que me dieron. Creo en el amor a pesar de que he llorado y sufrido y creo en el amor para siempre. Además le cerraré los ojos (cuando muera) a ese hombre que ame y que me ame. No importa que me llamen ilusa o tonta.

La presentadora prefiere un hombre con sentido del humor. Álex Lima // EXPRESO

Alejada de la TV y enfocada en la radio totalmente.

Sí, extraño la TV. La pandemia dejó algo positivo, el auge de lo digital y eso hay que aprovecharlo. Estoy feliz con mi programa 'Sintonizados', son 9 años. La mayoría no dura mucho tiempo. Mi mamá trabaja conmigo y vende piedras si es necesario. Jorge Villao es mi compañero en el espacio y gran amigo. El domingo 19, a las 08:00, por Instagram saldrá uno de mis foros, 'Fulminada pero feliz' en el cual compartiré con expertos. Se hablará del ayuno.

Gente de la farándula ha resultado salpicada en casos de corrupción. ¿Qué opina al respecto?

Es lamentable que algunas personas se dejen deslumbrar por bienes y lujos. Se pueden tener deudas, pero a mi casa nadie va a ir con la citación de una fiscalía. Los que tengan que pagar con cárcel, que lo hagan, no hay derecho de jugar con el dolor de la gente. Durante la cuarentena murió demasiada gente, eso no es un juego.

Circuló en las redes sociales un video íntimo de la ex chica reality Emma Guerrero y el actor venezolano José Ramón Barreto. Usted vivió una situación similar con unas fotos hace muchos años...

En las redes sociales se ha perdido el respeto por las personas. Por ejemplo Twitter es una caldera, donde cada quien lanza lo que quiere. Duele lo que le ha pasado a ella. Lo importante es recibir el apoyo de gente que la conoce y estos la seguirán amando por lo que es, los que no la conocen hablarán piedras. Es algo íntimo que no debió viralizarse, no he visto el video, no lo quiero ver.

¿Por qué se graban o se toman fotos en un acto íntimo?

Locuras de juventud e inmadurez. Con lo que se ve en estos momentos, ni así me case lo haría. Me solidarizo con Emma. Por ese sufrimiento no debe pasar ningún padre. Todos tenemos una familia que no merece esto.

¿Las fotos o videos se filtran por los mismos involucrados o por terceras personas?

Existen robos de los teléfonos celulares o cámaras, otros dicen que es estrategia publicitaria. No creo que ese sea el caso en esta ocasión. Seguramente es gente del entorno de ellos.

La lección que aprendió…

A pensar antes de hacer cualquier cosa.