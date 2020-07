Marcelo Cornejo: "Mi estilo de vida me salvó del coronavirus"

El presentador Marcelo Cornejo, de Telerama, estuvo entre la vida y la muerte porque lo atacó el coronavirus fuertemente en marzo pasado. Considera que Dios le dio una segunda oportunidad y la aprovechará sacando al aire el programa 'Doctor TV' que ofrecerá contenido médico y brindará ayuda a la sociedad. El 22 de julio, a las 20:00, se estrenará por YouTube.

¿Ya tiene listo su nuevo proyecto?

Este espacio lo iba a lanzar en el mes de abril, pero por la pandemia todo se paralizó. Además, me enfermé gravemente. Retomamos el proyecto ahora que me siento mejor. Creo que cumplirá una función social. En algún momento lo llevaré a la TV. Sigo en 'Esta es tu casa' con Verónica Coronel, en Telerama.

Los dos presentadores de ese programa se enfermaron…

No solo los dos, además María Antonieta Tanús y otras personas de Telerama. Nos enfermamos en el momento más complicado que vivió Guayaquil. A mí me salvó mi estilo de vida, soy deportista, llevo una alimentación sana y tengo un buen sistema inmunológico a pesar de haberme infectado. Además no sufro de otras dolencias.

Algunas personas se quejan de secuelas…

Estoy cien por ciento operativo. Pero no me siento como antes. Cuando respiro siento que me falta un poco de aire. Una sensación extraña en el pecho. No sé si es algo físico o psicológico. Ya estoy jugando tenis, ejercitándome. A mí me pusieron cuatro tanques de oxígeno. Solo mi esposa, Lucía Meave, me atendió y salvó la vida. Era un vegetal en la cama. También siento en el tobillo del pie derecho como la piel dormida.

La vida da lecciones a su manera...

Esta experiencia me hizo valorar lo que no valoramos porque lo tenemos a la mano. Comencé a extrañar poder respirar normalmente. Respiramos mecánicamente, pero cuando nos falta el oxígeno nos damos cuenta de lo importante que es.

Además le doy valor a la libertad de acción, me sentía como en arresto domiciliario. Estuve aislado 35 días y padeciendo entre 23 a 25 días. Ahora digo que el miedo no nos paralice ni nos quite la libertad y que la desesperación no nos quite la esperanza.

¿Considera que Dios le dio otra oportunidad?

Siempre he sido una persona agradecida y siento que debo ser agradecido con Dios y con la comunidad porque estuve muy grave. Perdí 17 libras, pedía morir porque me sentía muy mal. Creo que la mejor manera de cumplir con una labor social es sacar adelante el espacio 'Doctor TV' en el cual se podrán tocar muchos temas.

¿Por estar tan cerca de la muerte tuvo alguna experiencia sobrenatural?

En mi cama puse las imágenes de Cristo y la del padre Pío de Pietrelcina. Rezaba siempre. Una noche me sentía tan mal y recé con fe pidiendo sanación o que me dejen ir. Algo increíble sucedió porque al día siguiente, empecé a sentirme mejor. En cambio, mi primo Fabricio Cornejo no la libró. Fue un golpe duro para la familia, estuvimos como locos.