Krysthel Chuchuca: "Son José Ramón y Emma, no hay manera de negarlo"

En las redes sociales circula un video en el cual aparecen el actor José Ramón Barreto y la ex chica reality, Emma Guerrero. Las escenas son fuertes e íntimas.

El venezolano, quien interpretó a Simón Bolívar en su juventud en el seriado ‘Bolívar, una lucha admirable’, desde hace un año mantiene una relación con la actriz Krysthel Chuchuca (La Santanera) de ‘Sharon, la Hechicera’.

Consultada ella al respecto, comentó: “No es algo que me preocupa ni creo que sea motivo de alarma. Recuerden que antes de estar con José Ramón, yo tenía una familia. No puedo juzgar a alguien por su pasado. Es lamentable que circule un video viejo de su intimidad”.

Añade que no es nada del otro mundo "lo que están haciendo. Somos adultos. Si estaba soltero podía hacer lo que quería y estaba en su derecho de mantener cualquier tipo de relación. Emma me parece linda y talentosa”.

Krysthel Chuchuca y Emma Guerrero trabajaron en el mismo canal (Ecuavisa) y en ‘Sharon, La Hechicera’. “No coincidíamos. Emma tuvo un papel pequeño y esporádico, nuestras historias no se relacionaban, casi nunca la veía”.

La actriz no niega que sean José Ramón y Emma los que aparecen en ese íntimo vídeo. “Son ellos, está clarísimo, no hay manera de negarlo. Siempre por mala onda te sacan algo, pero no hay que darle importancia porque si lo haces, la gente que intenta molestar logrará su propósito”.

José Ramón estuvo en Colombia hasta diciembre. Luego regresó para permanecer enero y febrero en el país. “Le salieron oportunidades de audiciones, las grabó, pero todo se paralizó por la pandemia”.

Krysthel ama actuar pero ahora ha optado por los emprendimientos, uno de ellos, el negocio de ropa.