Sofía Caiche: Dos muelas le juegan una mala pasada en pleno embarazo

El tercer embarazo a Sofía Caiche le ha cogido como nueva. Sufre de achaques y ha padecido de molestias en el estómago. Ya está en la semana 27. Además le agarró un fuerte dolor de muelas de madrugada por el que debieron atenderla de emergencia.

“Los ángeles aparecen y me salvan. Me sacaron dos muelas, el dolor fue horrible, la cara se me hinchó”, dijo la actriz en las redes sociales antes de salir al aire en su espacio ‘Sin pelos en la radio’ de La Otra.

“No es lo mismo embarazarse a los 20 años que a los casi 40”, le comentó una seguidora en Instagram.

Otra le manifestó: “Nos descalcificamos con los embarazos, la dentadura se pone sensible porque nuestro calcio lo transmitimos a nuestros bebés, debe consumir más calcio”.

No faltaron las recomendaciones de que consuma jugo de veteraba con zumo de naranja y que coma harto hígado.

Algo que a la comadre Blondor ya no le preocupa son las estrías (marcas en la piel) que en esta ocasión volvieron a salir en su vientre.

“Mis estrías nuevamente se están expandiendo y las viejitas vuelven a tomar forma. Es parte de este proceso hermoso, mi piel es fatal, no tiene elasticidad y estoy haciendo lo posible para que no me aparezcan nuevas estrías porque me baño en cremas a diario pero a estas alturas ya no me importa. Sentir que una cosita hermosa crece y se mueve dentro de mí no tiene precio”.