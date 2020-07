¿Sofía Caiche luce anillo de compromiso?

Sofía Caiche, embarazada de su tercer hijo, dice que todavía no sabe el sexo de su bebé, fruto de su relación con el búlgaro Taner, a quien según su madre, Grace Romero, conoció en la Navidad del 2019.

Desde su casa, la actriz presenta el segmento ‘Sin pelos en la radio’ en La Otra. Durante la emisión del miércoles 1 de julio expresó tocándose su vientre: “Aquí está mi bebé. Todavía duerme porque no se ha movido, pero en las noches se mueve mucho. Será intenso o intensa”.

Sofía no da puntada sin dedal. Esta aparición que hizo tuvo otra intención: que sus seguidores vean el anillo que luce en su mano derecha. Con esta se agarró varias veces el cabello y el vientre e incluso la puso delante de su boca. A su manera le responde a aquellos que han criticado su vida sentimental.

En las redes sociales, especialmente las mujeres, aseguran que ella tendrá una niña por la forma de su barriga. No la tiene muy desarrollada y es redonda, si fuera puntiaguda, entonces se diría que es un niño el que viene en camino.

Ya tiene la pareja: Piero de 18 años y Renata, de 7. El primero es hijo de Santiago Perasso y la segunda, de Armando Paredes. “No importa el sexo, lo importante es que venga con salud”, dicen la mayoría de sus seguidores.

Ese día parecía que recién se había levantado de la cama. No lucía maquillada. Por esta razón no faltó el siguiente mensaje en Instagram: “Existen muchos vídeos donde le ayudarán a no salir fachosa. Una mujer embarazada necesita verse bien, ustedes son figuras públicas que deben dar un buen ejemplo”.