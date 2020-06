Mercedes Payne: "A Sofía no le importa lo que diga la gente"

La noticia del embarazo de la actriz Sofía Caiche (39) cayó como un balde de agua fría. Ella tiene 24 semanas. Su novio se llama Taner (38), nació en Bulgaria y fue criado en Turquía.

La también actriz, Mercedes Payne, lo conoce muy bien porque es el mejor amigo de su esposo, Soner Durmuf.

“Cuando trabajamos en ‘Calle amores’, de TC, se lo presenté. Como Taner es atractivo, siempre mis amigas me pedían que se los presente, pero nunca lo hice, no me nacía, solo con Sofía. De eso hace un año. Al principio todo se dio por teléfono”, cuenta.

La pareja integrada por Soner y Mercedes mantiene una amistad con Taner desde hace aproximadamente 7 años. “Creo que él nos encontró. No hay muchas personas de ese lado del mundo por acá. Un día lo conocí en un centro comercial, luego lo vio mi esposo y se convirtieron en grandes amigos”.

La actriz de ‘Mi recinto’, ‘Jocelito, son los celos que me matan’, ‘Estas secretarias’, ‘La Trinity’, entre otras producciones, se siente estable por primera vez y con su novio aspira a formar un hogar. Por ello existen planes de boda.

Tanto Sofía como Taner tienen carácter fuerte. “Por experiencia sé porque estoy casada con un turco que son llevaderos, solo hay que saberlos manejar. Como proviene del extranjero es de mentalidad abierta”, comenta Meche.

Sofía tiene fama de celosa y posesiva. De aquello, algunos de sus exnovios, como Vito Muñoz y Fernando Villarroel se quejaron en su momento. “Le he aconsejado que debe aprender a manejar ese carácter. Taner no es feo, las mujeres lo van a mirar. No debe enojarse ni amargarse por gusto”.

Sofía es un personaje mediático, con 2 millones de seguidores en Instagram, tenía claro que cuando diera la noticia de su estado, la prensa iba a caerle encima. Todos quieren detalles de esta relación que tiene como madrina a Meche Payne. “Me comentó que ya iba a lanzar la bomba y así lo hizo. A ella no le importa lo que diga la gente”.