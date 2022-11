Sharon Stone enfrenta problemas de salud

La actriz Sharon Stone (64) anunció su último problema de salud. Se trata de un tumor. Además, necesita ser extirpado y un mal diagnóstico le hizo pasar por el hospital y someterse a una cirugía que no debía.

La intérprete explicó cómo se dio cuenta de que algo no iba bien. Después de una primera intervención no mejoraba. “Con el empeoramiento del dolor fui a que me dieran una segunda opinión”, reveló y descubrió que “tengo un tumor fibroide grande que debe ser extirpado”.

Por ello recomendó “Mujeres en particular: no se dejen impresionar, obtengan una segunda opinión. Puede salvarles la vida. Todo está bien”.

Después de compartir su dolencia a todos sus fans rápidamente se desató una oleada de mensajes llenos de cariño entre sus seguidores, quienes le deseaban una pronta recuperación a la actriz de 'Instintos básicos'.

Hace unos meses reveló que antes de convertirse en madre por adopción sufrió nueve abortos. “Nosotras, como mujeres, no tenemos un foro para discutir la profundidad de esta pérdida. Perdí nueve hijos por abortos espontáneos”.

Sharon declaró que “este tipo de problemas son un golpe muy duro para cualquier mujer, tanto a nivel físico como emocional. Las mujeres tienen que soportar esta tragedia solas, en secreto, y con una fuerte sensación de fracaso. Algo que se produce porque no se recibe la empatía del entorno, en la mayoría de las ocasiones”.