Sharon Stone: "Tengo una afección convulsiva cerebral"

La actriz estadounidense Sharon Stone ofreció una entrevista sin filtros a Associated Press y explicó las razones por las que no regresa a la actuación y sobre cómo descubrió su pasión por la pintura.

La artista de 65 años asegura sentirse plena porque las obras en las que empezó a trabajar en 2020, durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, finalmente serán exhibidas en la galería C. Parker, situada en Greenwich, una ciudad del condado de Fairfield, en Connecticut.

Consultada por su carrera como actriz, el sex symbol de la década del 90, recordó el derrame cerebral que cambió su vida en el año 2001. “No consigo trabajo en Hollywood y el sistema no me ha dado apoyo”, reveló. “Todos pensaron que iba a morir. Me sucedieron muchísimas cosas malas porque la gente me dio por muerta. De alguna forma, mi cuenta bancaria llegó a cero mientras estaba en el hospital, todo mi dinero desapareció. Perdí la custodia de mi hijo. Mi carrera terminó”, afirmó.

La nominada al Óscar por Casino (1995) hizo énfasis en la secuela del accidente cerebrovascular que ocultó para no quedarse sin trabajo. “Tengo una afección convulsiva cerebral que es muy grave y traté de ocultarlo por años porque quería regresar al negocio, pero si tienes una discapacidad eso no funciona en mi industria. Es por eso que oculté mi afección durante muchos, muchos, muchos años”, detalló. “Eso es lo que soy. Soy una mujer con una afección convulsiva cerebral. Tengo una discapacidad y pintar me ha ayudado a no tener la ansiedad que tenía”, añadió.

