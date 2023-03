'La copa rota' es la nueva canción que la interprete de 'Pies descalzos', Shakira, hace en colaboración con otro artista latino, esta vez el elegido es el colombiano Manuel Turizo. Al parecer la Barranquillera está apostando al máximo al talento de sus compatriotas, recordando de hace menos de un mes hizo el lanzamiento junto a la colombiana Karol G con 'TQG'.

En redes sociales se filtró un audio de la colaboración de ambos. Los usuarios y fanáticos empiezan a rumorear que se trataría de otra indirecta para Gerard Piqué, padre de sus hijos, con quien terminó su relación en junio de 2020.

Aunque se desconoce la fecha de lanzamiento del tema, los seguidores de la cantante a nivel mundial están expectantes de la temática de la canción. Algunos consideran que 'Copa vacía' otra dedicada a Piqué, mientras otros piensan que la artista ya superó su ruptura, liberándose de resentimientos por medio del arte. Shakira será la encargada de definir cuándo saldrá la canción en todas las plataformas, al menos así lo hizo saber Manuel Turizo en una entrevista con Molusco TV.

"El tema no es mío, el tema es de ella. Entonces ella es la que decide en qué momento lo quiere sacar y en qué momento no lo quiere sacar, pero por ahí viene eso, por ahí viene (...) Tú tienes que dejar, si ella es la que está liderando el proyecto, que ella lo haga al tiempo que ella quiera", explicó el artista urbano.

Shakira ya cuenta con una larga playlist dedicada exclusivamente a su expareja sentimental, en la que se demuestra que del "odio al amor hay un solo paso". En esta lista de dedicaciones también incluye a la nueva novia del presidente de la king's league, Clara Chia.

Empezando con Amarillo (2017) la favorita del exfutbolista. La bicicleta (2017) junto a Carlos Vives en que menciona a su expareja, Me enamoré (2017) en la que muestra su amor más genuino hacia Piqué. Perro Fiel (2018) menciona sus expectativas sobre el amor. Me Gusta (2020) con Anuel deja ver un poco de lo que vive en su relación. Girl like me (2021) la artista ya menciona "estás buscando una chica como yo". Don't wait up (2021) una canción con intenciones muy claras: dar a su pareja un poco de su propia medicina. Te Felicito (2022) con Rauw Alejandro, la primera bala dirigida a Gerard antes de su ruptura. Monotonía ft Ozuna (2022) dedicado de frente a Piqué tras su ruptura. Bizarrap Music Session #53 (2023) un tema lleno de indirectas bien directas a su expareja sobre su ruptura, reemplazo e infidelidad con Clara Chía. TQG (2023) "te quedó grande", esta canción junto a Karol G quién también hizo un álbum inspirado a su ruptura.

Ahora ya sabemos que la nueva canción viene junto al el intérprete de 'La bachata'. Y en el adelanto de lo que se filtro pudimos escuchar a Shakira diciendo: “Hace rato tengo sed, de ti yo no sé porqué. Quedó con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”.