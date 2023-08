Shakira, la reconocida cantante colombiana, tuvo que hacer un cambio estratégico en la letra de su colaboración con el productor Bizarrap por posibles repercusiones legales que involucren a su pareja Gerard Piqué. El compositor Keityn, que trabajó estrechamente en el proyecto, reveló en una entrevista que ciertas partes de la creación original tuvieron que eliminarse manteniendo su impactante esencia.

Las 'BZRP Music Sessions #53' podrían haber tenido un golpe aún más intenso dirigido a Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara Chía. Esta versión modificada se convirtió en uno de sus mayores éxitos musicales.

Keityn habló sobre los cambios durante una entrevista con Molusco TV, reconociendo que las modificaciones fueron necesarias para evitar posibles problemas a la cantante tanto en su vida personal como legal. "Eliminamos elementos fuertes. Cambiamos partes porque había frases que podrían haber causado problemas más adelante... Modificamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarlos para que fueran más meticulosos", explicó el compositor durante la entrevista.

Sin embargo, esta meticulosidad no se tradujo en suavidad. Keityn aclaró: "Buscábamos el punto exacto, sin exagerar, pero tampoco sonar suaves". Sus esfuerzos dieron sus frutos ya que la canción obtuvo más de 26 millones de visitas en las primeras doce horas únicamente en el canal de YouTube de Bizarrap. Este logro resonó con la letra de la propia canción: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" (Las mujeres ya no lloran, las mujeres generan ingresos).

Entonces, ¿Cuál fue la frase que eliminaron?

Una frase más picante: "A ese ají le falta más pique".

¿Quién es Keityn?

Kevyn Mauricio Cruz Moreno, artista colombiano de 26 años, no solo se ha hecho un nombre como cantante sino que también ha obtenido un importante reconocimiento como compositor a pesar de su corta edad. Si bien el foco de atención se centró en Shakira y Bizarrap en Music Sessions #53, ellos no fueron las únicas fuerzas impulsoras detrás del éxito masivo de la canción en las plataformas digitales. Junto a ellos, un equipo de profesionales, entre ellos Keityn, contribuyeron a la composición.

Aunque no es muy conocido, Keityn ya está causando sensación en la industria musical mundial, y su participación en el tema de ruptura de Shakira solidifica aún más su reputación.

Estas son algunas de las canciones destacadas en las que ha participado el joven compositor, lo que le valió el reconocimiento dentro del panorama musical latino:

'Tusa', 'Cairo', 'Provenza', 'Mañana será bonito' de Karol G

'Hawái' de Maluma

'¿Qué más pues?' por J Balvin

'Detente' de Mike Bahía

'Monotonía', 'Acróstico' de Shakira

La colaboración de Keityn con Shakira se extiende más allá de las 'BZRP Music Sessions #53', lo que demuestra su creciente influencia en la industria.

