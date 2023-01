Algunas famosas se han inmortalizado en una hermosa muñeca. Fue la Barbie, de Mattel, la pionera en replicar a mujeres exitosas, talentosas y bellas. Pero también otros han creado este juguete de su estrella favorita. La más reciente la de Shakira.

Shakira

La cantante colombiana tiene varias muñecas y ahora ya existe otra, inspirada en el sencillo con el DJ Bizarrap, Music 'Session #53', en el que le lanza más de un dardo a su expareja, Piqué. El creativo detrás de la muñeca de la venganza de Shakira es el artista José Emery.

El juguete de La Mofle. Redes

La Mofle

El personaje interpretado por la actriz ecuatoriana Flor María Palomeque también tiene su juguete. Se lo elaboró en plumón sintético especial para este tipo de muñecas. Se lo distribuyó vía online.

La muñeca de Gloria Estefan. Archivo

Gloria Estefan

Cuando la artista, nacida en Cuba, cumplió 65 años recibió una muñeca Barbie de parte de Mattel, además fue honrada en el Mes de la Herencia Hispánica. El look está inspirado en el estilo icónico que Gloria mostró en el video musical 'Get On Your Feet' (1989), con mangas de encaje espectacular y botas.

Adamari y su réplica. Redes

Adamari López

La colombiana Shirly Cabrera, coleccionista y amante de las muñecas Barbie, creó una réplica de la presentadora boricua. Para ello usó el look de Adamari como jurado en Miss Universo en 2021.

Celia Cruz

En 2021, Barbie sacó la muñeca de la reina de la salsa, la cubana Celia Cruz. Su look se parece al que llevó al Kodak Theatre para su presentación en los Latin Grammy 2002. Además, era de piel oscura y llevaba un micrófono en la mano. Su peluca no faltó.

La muñeca de Celia Cruz. Redes