Shakira y su discurso en los Billboard cargado de empoderamiento femenino

La cantante colombiana Shakira conmovió con un sentido discurso de agradecimiento, tras recibir el premio de Mujer del Año de la revista Billboard, el domingo 7 de mayo en el Wasco Center en Miami. Galardón que le entregó su compatriota Maluma.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" y Maluma lo tiene muy claro. Así fue como presentó a Shakira como Mujer del Año en Billboard Mujeres Latinas en la Música.



📸 Getty pic.twitter.com/wqieAitisd — CAPITAL MX 🇲🇽 (@elCapitalMX) May 8, 2023

"Esto es demasiado para mi, es que como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido más que nunca y en carne propia, lo que es ser mujer. Y lo que significa verdaderamente ser mujer ", expresó la colombiana entre el aplauso de los asistentes a la ceremonia.

Shakira y Tom Cruise, juntos en el Grand Prix de Miami Leer más

Abro hilo 🧶🧵🪡 sobre las frases de #Shakira en su discurso al momento de recibir su reconocimiento como #MujerDelAño @billboard pic.twitter.com/RqZ7jstHSl — Underneath Your Clothes (@shakifans_sv) May 7, 2023

Shakira continuó: “Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. A qué mujer no le ha pasado que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado más de una vez”, admitió.

La ocasión fue propicia para que la artista lanzara unos cuantos dardos para su expareja Gerard Piqué.

"Pero también llega un momento en la vida de toda mujer, que ya uno no depende de alguien para quererse o llegar a aceptarse, tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de toda mujer, que cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo".

.@shakira, la MUJER DEL AÑO de la primera edición de #BBMujeresLatinas, compartió unas poderosas palabras: “Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso de regreso a mí misma."



Watch more on @telemundo: https://t.co/CMmBymqAlj pic.twitter.com/eYAohxXDSy — billboard latin (@billboardlatin) May 8, 2023

Gerard Piqué: la expareja de Shakira come y bebe con sus hijos en Miami Leer más

Y no suficiente con eso, fue más allá: "Llega un momento que cuando el deseo ese que tenemos de ser perfectas , se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Y ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente, si sigues siendo fiel a ti misma".

En su conmovedora intervención confesó que la música la puso de regreso cuando se sintió más perdida. "Entre las lecciones más importante que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres, y por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí y canté lo que canté. Porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse y puede llegar a cantar con rabia", expresó.

Shakira y Thalia se reencontraron en el evento Billboard Latin Women In Music. pic.twitter.com/5OS3mu9Q2L — Indie 505 (@Indie5051) May 8, 2023

En la primera edición del galardón con que la revista Billboard dedica a las mujeres en la música latina, también se homenajeó a la cantautora Ana Gabriel, con el premio leyenda viviente; Emilia, como artista en ascenso; Evaluna, con el premio tradición y futuro; Goyo, quien recibió el premio agente de cambio, y Thalía que ha recibido el premio poderosa global.