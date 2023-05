Después de todos los éxitos que viene acumulando Shakira desde el año pasado con sus canciones, la artista presenta Acróstico, una emotiva balada donde el piano es el protagonista junto a la inconfundible voz de la colombiana. Además, lanzó el video oficial de la letra.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar”

Y más adelante, aparece el siguiente:

"Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas"

En Twitter, ya se había filtrado un adelanto y se sabía que el tema sería súper personal y que estaría dedicado a sus dos hijos. Estos últimos meses, contando desde el 2022, han sido muy movidos para la artista que ha ido poco a poco regresando con música.

Gracias a la Session #53 con Bizarrap y TQG con Karol G, Shakira se convirtió en la primera artista femenina con sencillos en español que más ha vendido en la historia del Billboard Hot 100.