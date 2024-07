¿Cuánto cobró Shakira por cantar en la Copa América?

Que por donde pasa Shakira todo se revoluciona no es secreto para nadie. Por eso, este domingo 14 de julio, el descanso de la final de la Copa América entre Argentina y Colombia duró 26 minutos y no los 15 reglamentarios. ¿El motivo? La barranquillera se presentó en el intermedio del partido que tuvo lugar en el Hard Rock Stadium, en Miami.

Esta fue la primera vez que se consideró un espectáculo musical en el entretiempo de una final de la Copa América. Y no estuvo lejos de la polémica, pues la Conmebol había sancionado a algunos técnicos a lo largo del torneo, como Lionel Scaloni en Argentina, después de que sus jugadores llegaran minutos tarde al comienzo de la segunda mitad. Pero Shakira es Shakira y, en ocasiones, ante un espectáculo de esa embegadura todo se vale.

¿Qué canciones cantó Shakira en la Copa América de 2024?

“Hola, Miami”, dijo Shakira antes de iniciar su presentación, cuyo tema inicial fue Hips don’t lie. Su cuerpo perfectamente trabajado estaba ‘semicubierto’ por un traje plateado, mientras sus emociones se hicieron evidentes con un “Te quiero, Colombia”. Le siguieron otras canciones, como Te felicito y TQG, y finalizó con Puntería, la canción oficial de la Copa.

Aunque fue un show de tan solo siete minutos, la casi media hora fue necesaria para montar el escenario y luego desmontarlo para que siguiera el encuentro en el que Argentina resultó vencedor del torneo.

Shakira: Una cifra millonaria por 7 minutos de concierto

El argentino Juan Etchegoyen, del programa en Mitre Live, asegura que la presentación de Shak no fue nada barata. “Hoy hablé con una persona cercana a la Conmebol que me daba algunos detalles de lo que será el espectáculo y es todo muy impresionante”, dijo a modo de preámbulo. Y continuó: “El dinero que invertirá la Confederación Sudamericana en este evento es bestial, obviamente sabemos lo que genera el fútbol y termina siendo un vuelto con lo que se factura, pero a mí no deja de sorprenderme”.

El periodista afirmó que los siete minutos de show representaron para la colombiana unos dos millones de dólares, una cifra nada despreciable para tan poco tiempo sobre el escenario. “Obviamente, será el mayor gasto que tendrá que afrontar la Conmebol para poder tener un show a la altura de las circunstancias”, dijo el comunicador.

¿Quién cantó el himno en la Copa América 2024?



Se la vio con la camiseta de la Selección de Colombia, botas largas y los ojos cerrados. Así se presentó Karol G para cantar el himno de Colombia en la final de la Copa América.

Aunque los hinchas presentes en el estadio estaban emocionados, en las redes sociales los comentarios no fueron todos positivos. La ganadora de los Grammy fue duramente criticada con mensajes poco halagadores: “Al fin se conoció la verdadera voz de la ‘cantante’”, “Mala elección, ni se le escuchó”, “No canta ni las mañanitas”, “Es cantante de estudio de grabación” fueron algunos de ellos.

Ya podemos hablar de lo mal que canto el himno Karol G? — JSC (@JsCorbijn) July 15, 2024

