Los Intrépidos: “Nuestra música es alegre, descomplicada y divertida”

Más de 30 años se dicen fácil, pero es una vida en los escenarios. La agrupación guayaquileña de pop latino Los Intrépidos, integrada por Luis Caputi (voz principal y guitarra), Miguel Cabrera (bajo) y Antonio Hanna (batería), se conformó en 1991 cuando los dos primeros eran compañeros del Nuevo Mundo.

Llevaban su alegría y música a bares y discotecas en Guayaquil. En 1992 grabaron con mucho éxito 'Mercedes'. Luego vinieron 'Por tu culpa', 'Soltero', 'Playa azul', 'No te lo creo', 'Intoxicado', 'El brujo', entre otros temas.

Desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente. Aunque siguen siendo intrépidos como cuando eran muchachos, en sus cabellos hay una que otra cana, unas libras de más y una gran experiencia artística. Ahora están dedicados a otras actividades además de la música y ya ninguno es soltero.

En 2024 su música vuelve a sonar con 'Friend Zone', el primer sencillo del nuevo álbum, que incluye diez temas. La primera etapa son cinco canciones, producidas en Quito en el estudio La Increíble Sociedad y con el argentino Sebastián Perkal, quien fue parte del álbum 'Soltero' (2003).

El tema, escrito por Luis y Miguel, habla de “cuando nos dejan en la zona del amigo. Generalmente las mujeres hacen eso. Nos dicen que somos lo máximo para ellas, pero nos quieren solo como amigos”, comentan entre risas sus integrantes.

Están trabajando en la segunda etapa. Aún no se define si se hará en Guayaquil o Buenos Aires, Argentina.

Una carrera de resistencia

Parece que fue ayer que empezaron, pero son más de 30 años, con muchas vivencias, anécdotas…

MC: Creo que ha sido vivir la evolución musical en Ecuador. Antes se tenía que entrar con hacha y machete a las radios y ahora vivimos una época muy tecnológica. Existe más competencia, pero a la vez hemos llegado a la nueva generación. Gente más joven nos escucha y es muy satisfactorio. Nos damos cuenta cuando tocamos en los shows y ellos cantan nuestros temas. Seguramente nos escucharon por internet. Ha sido una carrera de resistencia, más que nada. Nos llena de orgullo y nos alegra permanecer vigentes.

LC: Son muchas experiencias. El público siempre ha sido el responsable de que nos mantengamos. Todo es cíclico en la vida, nuestros temas marcaron una etapa. Nos animan a seguir, lo más lindo es su reacción. Las canciones son de ellos, las hacen parte de sus vidas.

¿Cómo lo viven? ¿Cómo se sienten cuando ven a esa nueva generación bailando y cantando su música?

MC: Esa es la parte más linda. A esta altura de nuestras carreras no nos interesa ser famosos como a los 20 años. Estamos en otra etapa. Lo más chévere es que existe gente que canta los temas que nosotros interpretamos a los 25 sin mucha aspiración. Canciones hechas con el corazón.

¿En algún momento de estas décadas consideraron tirar la toalla? No era ni es fácil hacer música.

AH: Siempre se presentan situaciones. En estos años nos tomamos un receso. Yo estuve tocando con Fabrizio Ferretti como tres o cuatro años. Llega un momento en que cada quien va por su lado. César Centeno, con el proyecto de una marca que lanzó, nos reagrupó. Siempre se extraña. A veces tocaba con Luis. Volvimos como la familia feliz que somos.

Siempre quisieron hacer su música

¿Qué viene a sus mentes cuando recuerdan la grabación de su primer tema y el andar de radio en radio, tocando puertas para darse a conocer?

MC: Era increíble, todo era una novedad. En esa época, cuando una canción sonaba era porque realmente a la gente le gustaba. Entonces la gente llamaba a las radios para que pongan el tema de su preferencia. Era una lucha distinta. Ahora que hemos hecho gira de radios hemos evocado muchas vivencias.

Mantener la esencia no es tarea fácil en estos tiempos en los que solo se consume música urbana.

MC: Comenzamos a hacer música cuando todos querían ser Soda Stereo o Maná. Siempre quisimos ser nosotros, hacer nuestra música, divertirnos. Creo que aquello se ha mantenido en el tiempo. Desde que Luis y yo éramos compañeros en el colegio ya escribíamos canciones. No fue nuestra intención treparnos en una tarima para hacernos los guapos.

AH: En alguna ocasión lanzamos En esta vida, que me gusta mucho. La considero ligeramente urbana. Era algo gris; nuestras canciones son con mucho color.

Más de treinta años de matrimonio feliz

Las diferencias nunca faltan, se dan entre familiares, amigos y compañeros. Seguro las hubo entre ustedes también.

AH: Hubo peleas. Son más de treinta años de matrimonio feliz pero con peleas. Éramos más jóvenes, ahora ya solo disfrutamos.

Seguramente cada uno se identifica con un tema más que con otro.

MC: Creo que 'Soltero', escrita por Luis y yo, es la que el público pide con insistencia cada vez que ofrecemos un show en vivo. Apenas salimos al escenario la solicitan y les decimos que la cantaremos al final. 'Soltero' es emblemática, además musicalmente es una buena canción, muy alegre. Muchos opinan que es nuestro himno (se convirtió en el tema de inicio de la serie ecuatoriana Solteros sin compromiso). Es la que cumple con más requisitos. Otras que pegaron son 'No te lo creo' y 'Playa azul'.

Por cierto, acaba de fallecer el animador argentino Carlos Alberto Vicente, quien les dio la patada de la buena suerte en su momento.

MC: Con nosotros fue muy cariñoso, siempre nos encontrábamos en eventos y shows. Era importante para nosotros porque era muy famoso y nosotros estábamos empezando. Era como Raúl Velasco en Siempre en domingo en México, que daba la patada de la buena suerte a muchos artistas. Fue muy buena onda.

En el universo musical siempre surgen muchas agrupaciones. ¿Qué los diferencia del resto?

AH: Nuestra música es alegre, descomplicada y divertida, siempre hemos mantenido nuestra esencia, no cambiamos porque algo está de moda. Lo que hemos cambiado son los sonidos para que sean más modernos.

La banda tiene más de 30 años de creación. Gerardo Menoscal

Ellos son...

Miguel Cabrera tiene 50 años. Está casado con Consuelo Estrada desde hace nueve. Ella es maquilladora y la madre de sus hijos, Lucía (de 7) y Julián (4). “Contraje matrimonio ya cuarentón. Yo pinto y escribo, tenemos muchos proyectos que queremos ir cumpliendo. Sigo escribiendo, el arte es parte de mi vida”, cuenta. Es propietario de una agencia de publicidad.

Antonio Hanna tiene 51 años. Casado con Mariela Jaramillo, tiene tres hijas: Mariela (14), Florencia (12) y Alessia (10). “Ahora espero tener tres yernos maravillosos”, dice entre risas. Con su pareja trabajan en lo relacionado a los cosméticos. Además, una de sus pasiones y pasatiempos es la cocina. “Soy amante de la gastronomía. Siempre digo que la cocina y la música son primos hermanos. Les dedico mucho tiempo. Casi ingreso a Master Chef, pero no pude irme dos o tres meses a grabar a Colombia, no me da el tiempo”.

Luis Caputi (51) está casado con María Isabel Intriago y es padre de Luciana (16), Alessia (14) y Luis (8). Alessia estudió música, “le encanta Taylor Swift, incluso fuimos al concierto. La estoy animando a que toque pop".

Siempre intrépidos

¿Qué tan intrépidos son en la vida?

MC: He hecho de todo, viajado, he tenido un montón de novias (risas), escrito un libro. Me falta plantar el árbol. El día que me muera dirán que hice de todo, pero sanamente hablando.

AH: Súper intrépido, aunque con los años lo he dejado un poco.

LC: Como todo ser humano, nos da miedo algo. Pero a pesar de ello me he lanzado. Soy tímido, no me gusta hablar en público, me ha tocado.

