La famosa cantante colombiana Shakira, quien recientemente se mudó de Barcelona a Miami con sus dos hijos Sasha y Milan, está buscando una niñera para ayudar en el cuidado de los pequeños.

Según indicaron en el programa "La mesa caliente" de Telemundo, el sueldo ofrecido por Shakira "no serviría para contratar a alguna niñera", ya que los salarios son más altos y mucho más cuando la persona debe cuidar a dos niños. Los panelistas mencionan que Shakira estuvo pagando alrededor de $ 21,000 euros anuales por cada niño en el colegio americano en Barcelona, lo que suma más de $ 40,000 dólares anuales en educación.

Sin embargo, el salario que ofrece la artista por el cuidado es de $ 2,400 al mes. Dinero que parece no ser suficiente para cubrir los costos en los Estados Unidos.

La cantante no ha mostrado ninguna preferencia en cuanto a la nacionalidad de la niñera, pero la persona elegida deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no hablar con la prensa. Los presentadores de "La mesa caliente" también indicaron que el salario que Shakira ofrece no es suficiente para una nana de tiempo completo viviendo en la casa en Miami, donde los salarios suelen oscilar entre $4,000 y $5,000 al mes.

A pesar de los obstáculos, Shakira continúa en la búsqueda de la niñera perfecta que pueda ayudarla en el cuidado de sus hijos. La artista ha estado adaptándose a su nueva vida en Miami, donde ha sido vista disfrutando de las playas y del clima soleado, mientras sigue trabajando en su música y otros proyectos.

Aunque aún no se sabe si Shakira logrará encontrar la niñera adecuada dentro del presupuesto que maneja, lo que es seguro es que la cantante seguirá haciendo todo lo posible para asegurarse de que sus hijos estén bien cuidados mientras ella continúa con su carrera y su vida en los Estados Unidos .

Sin dejar a un lado que en ese cambio hacia su nueva vida también le pide a la prensa y a los periodistas que no le permitan vivir el asedio que ha vivido en Barcelona por ser una figura pública. Una petición en cuidado de la salud mental y física de sus hijos que aún son menores de edad (8 y 10 años).