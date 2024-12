Sex Pistols y Public Enemy acompañarán a Guns N' Roses en su nuevo tour

La legendaria banda de hard rock Guns N' Roses reveló detalles sobre su nueva gira, que incluye una serie de conciertos con fechas en Oriente Medio y Europa durante la primavera y el verano de 2025. Si bien hasta el momento no constan Norteamérica y Sudamérica, se espera que se en los próximos días se dé a conocer qué cuidades de esta región también disfrutarán de su música.

El tour lleva por título Because what You want & what You get are two completely different things (Porque lo que quieres y lo que obtienes son dos cosas completamente diferentes), en clara alusión a los constantes y variados pedidos que los fans de la agrupación hacen con la esperanza de un nuevo disco.

Con un total de 24 fechas confirmadas, la gira arrancará el 23 de mayo en la Kingdom Arena de Riad, en Arabia Saudita, y culminará el 31 de julio en el festival Wacken, que se llevará a cabo en Alemania.

Las entradas estarán disponibles en preventa a partir del martes 10 de diciembre a las 09:00, hora local, mientras que la venta general comenzará el viernes 13 de diciembre.

Entre los lugares destacados de esta gira se encuentran el estadio Wembley en Londres, el Estadi Olímpic Lluís Companys en Barcelona y el Allianz Arena en Múnich.

Nightrain pre-sale: tomorrow 9am local

On-sale: Friday 9am local pic.twitter.com/n82M88v2wM — Guns N' Roses (@gunsnroses) December 9, 2024

Las grandes colaboraciones

Desde su reunión en 2016, Guns N' Roses ha estado en constante actividad al combinar giras internacionales y nuevos lanzamientos. Este tour 2025 no solo marca su regreso a algunos de los escenarios más emblemáticos del mundo, sino que también los verá compartir escenario con artistas de renombre.

El tour contará con algunos artistas invitados, entre ellos Public Enemy, pioneros del hip-hop, y Rival Sons, referentes del rock contemporáneo, que se sumarán como teloneros en varias fechas.

También incluirá una histórica reunión de Sex Pistols, esta vez con Frank Carter como su vocalista. El encuentro con la banda promete ser un momento inolvidable para los fans del punk.

A pesar de críticas mixtas sobre sus recientes sencillos como Hard Skool y Perhaps, la banda liderada por Axl Rose sigue demostrando su capacidad de ofrecer espectáculos de alto nivel. Las imágenes de sus últimos conciertos en 2023, en colaboración con The Black Keys, muestran a una banda enérgica que mantiene su legado en el rock.

