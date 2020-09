The Boys: No todo lo que brilla vuela

The Boys es una serie de televisión estadounidense de drama y superhéroes basada en el cómic The Boys de Garth Ennis y Darick Robertson.

Hay quienes sostienen, con cierta razón, que el género está desgastado, que sus historias están sumergidas en pura cursilería, que no existe más que decir al respecto. Por suerte, para quienes amamos y seguimos el género y la cultura popular, esto no es cierto. Hay cientos, incluso miles, de joyas escondidas entre las atiborradas bibliotecas de cómics de las editoriales. Y allí, un buen día, un productor encontró las historias sádicas, corruptas y negras de The Boys. ¡Y cómo tenía razón de llevarlas a la TV!

Series Netflix | Ozark: La corrupción es una bola de nieve Leer más

The Boys narra una historia alternativa al género de súper héroes. Una idea en la cual el altruísmo y las buenas intenciones no son el lei motiv de los hombres y mujeres de antifaz. Son más bien un camino hacia el hedonismo, la egolatría y el dinero. En ellos se refleja la verdadera miseria del ser humano que se descubre superior al resto y se aprovecha descarnadamente de aquella posición de poder para pisotear a los inferiores.

Esta visión poco común que es diametralmente opuesta a lo que usualmente nos presenta Disney (con sus héroes) no es nueva ni tampoco es inventada en The Boys. Sin embargo, el ingrediente que realmente sazona y le da un sabor diferente a esta historia es aquella crítica que palpita a lo largo de toda la serie de forma transversal: el poder está en el dinero y en las grandes corporaciones que lo amasan.

Así pues The Boys nos presenta a un grupo de súper héroes llamado “Los Siete” que es manejado por la multimillonaria corporación Vought. Esta última es la que decide sobre cada movimiento público de sus héroes: dónde aparecen, qué crímenes evitan, en qué comerciales salen, a qué ciudad protegen, qué dicen, cómo visten, cómo se mueven: en fin son los dueños de su imagen y deciden cómo explotarla para su beneficio.

Los héroes, por otro lado, son “felices” con su vida de rockstars y son idealizados por el colectivo general que los sigue en sus aparaciones y compra todo el merchandising que Vought produce y maquina con el único objetivo de generar más ganancias. Desde el primer minuto de la serie nos dejan claro que Vought no tiene ningún interés en usar los súper poderes de sus “empleados” para algo bueno sin recibir, a cambio, una jugosa cantidad de dinero.

Es de conocimiento general que enfrentarse a una compañía gigante es meterse en serios problemas. Quizá muchos de nosotros tenemos historias que contar en la cual diremos al final “es que estas compañías nunca pierden”. Pues bien, ese es el hilo conductor de The Boys, es su esencia y es aquello en lo cual destaca y asombra ya que, este enfoque, 1) no se ha visto antes y 2) está muy bien logrado.

Disney+ llegará a Ecuador y Latinoamérica en noviembre de 2020 Leer más

Esta premisa fabulosa da pie a varios conflictos que son los que narrativamente se desarrollan a lo largo de los episodios. Nos cuentan la historia de aquel que, como David a Goliath, intenta enfrentarse a esta gran corporación luego de haber sido afectado gravemente por los súper poderes de uno de “Los Siete”.

También nos presentan la historia de aquella súper heroína que toda su vida soñó con ser parte de “Los Siete”, que creció viendo sus hazañas y que, por fin, puede llegar a ese sitial en el que quiere realmente ayudar al resto, pero se topa con la cruda realidad de una corrupción sistematizada. Vemos, además, como ciertos héroes no son complacidos en sus caprichos y empiezan a desencantarse del mundo que Vought les hace vivir. Y está, cómo no, el cliché del “renegado” que desea desenmascarar la realidad de la corporación que tanto daño le ha hecho y que tanto ha llegado a odiar.

The Boys es una serie con muchísimo potencial. Debe encontrar su rumbo dentro de lo que realmente la hace distinta y entretenida. Aquí la historia interesante no es si David vence a Goliath. Por el contrario, aquí lo interesante es conocer lo que más podamos sobre Goliath y todo lo que está dispuesto a hacer por mantener su posición de poder. Espero con ansias su segunda temporada que está por estrenarse porque estoy convencido que en esta serie hay mucho más que contar.