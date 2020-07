Otro fin de semana de estrenos musicales

Ya es tradición: los viernes de cada semana se han vuelto los días más importantes para la industria musical y los artistas. Las redes sociales explotan con publicaciones de promoción y las plataformas de streaming actualizan sus playlists con las nuevas canciones recién salidas del estudio.

Querida de Piso 21 y Feid

Desde este fin de semana, los fanáticos de Piso 21 pueden escuchar el nuevo sencillo de la agrupación colombiana llamado Querida, un featuring con su parcero Feid. Esta canción forma parte de El amor en los tiempos del perreo, su próximo álbum de estudio, en el que han estado trabajando desde antes de la cuarentena. El videoclip fue grabado en Medellín y Miami durante esta época, y fue dirigido por el también colombiano Falco, un fotógrafo y directo que suele viajar con la banda durante sus giras

Aunque me lo niegues de Corina Smith junto a Amenazzy

La venezolana Corina Smith es otra artista que siga a tope con el lanzamiento de nueva música. Sus juntes con otros cantantes masculinos han sido todo un éxito, y para esta ocasión salió con el tema Aunque no me lo niegues junto a Amenazzy. El audiovisual ya sobrepasa las 500,000 mil visualizaciones en Youtube y los fanáticos de ‘Cori’ no dejan de subir videos cantándola a sus redes.

Agua de J Balvin featuring Tainy

Hace unos días atrás, J Balvin dio otra sorpresa a su público: interpreta una de las canciones del soundtrack oficial de la película de Bob Esponja, Sponge on the Run. El colombiano continúa escalando en el mundo anglosajón y su nombre es cada vez más popular en el mundo entero. Agua se llama el tema que produjo Tainy. El videoclip se estrenó recién y ya alcanza los 11 millones de reproducciones y además, se encuentra en el puesto número 1 en tendecias de Youtube en España, Argentina, México, entre otros países.

Quiérete de Ren Kai

El toque nacional de los estrenos lo puso Ren Kai. El joven guayaquileño presenta Quiérete, un tema que sigue por la misma línea de los que ha sacado últimamente y el videoclip también continúa bajo la dirección del colombiano Jean Paul Egred. Este fin de semana hay mucho por escuchar.