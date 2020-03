Selena Gómez lanza video musical y se une a las donaciones por el coronavirus

Pese que la cantante y ex estrella de Disney forma parte de la población más vulnerable ante el coronavirus por su enfermedad preexistente, lupus, ella vuelve al ojo mediático a causa del lanzamiento de un nuevo audiovisual y su constante altruismo. Selena Gómez anunció el jueves 26 de marzo por medio de una publicación en redes sociales, el estreno del video oficial de su canción Dance Again.

El videoclip completo está disponible en Youtube y en menos de 12 horas luego de su lanzamiento, cuenta con medio millón de reproducciones. En el audiovisual, se ve a la artista bailando completamente sola al ritmo de su canción con tintes pop. Este tema es parte de su más reciente trabajo discográfico Rare, el cual lanzó a inicios de año y con el que oficializó su regreso a la música tras cuatros años sin haber producido un disco de su autoría.

“Se siente un poco extraño lanzar algo tan alegre en medio de un momento tan pesado para nuestro mundo, pero también creo que es un buen recordatorio de que lo superaremos juntos. Por cada compra de los nuevos productos de Dance Again en mi tienda, una parte de las ganancias beneficiará al Fondo de ayuda MusiCares COVID-19”, fue el mensaje con el que Selena también anunció que se une a la lista de artistas que han decidido ayudar a fundaciones sin fines de lucro durante la pandemia.

Ella ha dicho a través de sus redes sociales que siente la necesidad de colaborar durante esta crisis mundial por el coronavirus porque ve cómo esto también ha llegado a afectar a su familia: "No puedo comprender por qué algunas personas no se toman en serio el hecho de que haya vidas humanas en juego. No intento atacar a nadie. Es solo que me resulta muy duro presenciar ese tipo de actitudes porque tengo abuelos, que son mayores, y una hermana pequeña que no puede ni ir al colegio".

Además, no es la primera vez que la también actriz y empresaria apoya de forma positiva a acciones sociales. Desde el 2009, ella es embajadora de UNICEF, organización con la cual ha viajado a diversos lugares en situaciones vulnerables como Nepal y Ghana para ayudar y ser vocera de sus necesidades.

En cuarentena

La estadounidense de 27 años se encuentra desde la semana pasada en su casa. En Instagram publicó un video en el que se une a la iniciativa viral en redes sociales que consiste en que las personas se graban mientras se lavan las manos por cerca de 40 segundos. En el video que ya tiene más de 5 millones de visualizaciones, Selena Gómez explica cuál es la forma correcta de desinfectarlas.