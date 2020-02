Selena Gómez se destapa y lanza línea de maquillaje

La cantante y compositora vuelve a ser el foco de atención en Hollywood tras anunciar su más reciente proyecto: una exclusiva línea de maquillaje. La también actriz dio a conocer la noticia por medio de un video de expectativa en el que muestra su trabajo en las oficinas de su marca y cómo prueba los productos sobre su piel.

Selena Gómez y otras cuatro estrellas que aman el café Leer más

"¡Chicos, he estado trabajando en este proyecto especial durante dos años y puedo decir oficialmente que Rare Beauty se lanzará en las tiendas @sephora en Norteamérica este verano! Sigue a @rarebeauty y forma parte de nuestra hermosa comunidad. Aquí hay un pequeño adelanto. Hay más para compartir Y no puedo esperar", expresó en su publicación de Instagram.

Conoce la ciudad en que abrirá el primer Museo del Maquillaje Leer más

A un día del anuncio, la red oficial de la marca ya acumula más de un millón de seguidores. La campaña de expectativa que maneja Rare Beauty, está alineada a encabezar una belleza sin estereotipos y reglas impuestas socialmente en internet. “Tú no te defines por una foto, un like o un comentario”, son algunas de las frases que difunden.

Aunque aún no ha detallado cuáles son los productos que serán parte de la línea, en el audiovisual se muestran un blush, rímel y labiales de diversos tonos. Además, Selena también enfatizó que ninguno de los productos tendrá etiqueta de género por lo que podrán ser usados por hombres y mujeres.

“Ser distinto consiste en tener confianza en sí mismo. Quiero que nos dejemos de comparar entre nosotros. Rare Beauty no es sobre cómo otros te miran, es como tú miras tu belleza”. Selena Gómez

Shakira es criticada por su look ‘descuidado’ en la rueda de prensa del Super Bowl Leer más

Los productos estarán a la venta en Estados Unidos el próximo verano y espera que puedan ser adquiridos a nivel mundial en el 2021. Así es como la cantante de Look at me now, se una a celebridades como Lady Gaga, Rihanna, Millie Bobby Brown, Kylie Jenner y Kim Kardashian que han emprendido en el mundo del maquillaje.

Producción de moda

Ver esta publicación en Instagram bye Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 5 de Feb de 2020 a las 9:00 PST

Luego del anuncio de su línea de maquillaje, Selena publicó diversas instantáneas parte de una producción de fotos para la portada de la revista Dazed. La fotógrafa Brianna Capozzi, fue la encargada de este trabajo, uno de los pocos en los que la artista ha mostrado un aspecto más sensual y maduro.

Mini vestidos, ‘bodys’, faldas con graffitis y extravagantes accesorios fueron algunos de los elementos que más destacaron. Además, dentro la entrevista para Dazed, ella habló de los problemas de salud que enfrentó el año pasado debido al lupus y su trasplante de riñón.

Las 8 brochas básicas para lograr un maquillaje completo Leer más

Selena Gómez Instagram