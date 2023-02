A través de su cuenta de TikTok, la cantante estadounidense Selena Gómez (30) explicó a sus admiradores que su peso fluctúa constantemente debido a los fármacos que toma.

Selena Gomez contra el odio en las redes sociales Leer más

“En los momentos en los que estoy medicada, retengo muchísimo líquido. Es algo que me ocurre siempre. Y cuando dejo de tomar los medicamentos pierdo peso”, indicó.

Posteriormente la intérprete de Baila conmigo, añadió que “solo quería contarles mi situación para intentar levantarle el ánimo a cualquier persona que sienta algún tipo de vergüenza por pasar por algo parecido, sin que nadie sepa su verdadera historia. Solo quiero que esa gente sepa que es hermosa y maravillosa”.

Marcela Aguiñaga: "Enviaría la vanidad por un dragado" Leer más

Finalmente, remató diciendo que no es ninguna modelo y que nunca lo será. “Gracias por apoyarme y comprender. Y si no, váyanse, porque honestamente no creo que esté bien avergonzar a las personas por sus cuerpos ni por nada”.