Selena Gomez contra el odio en las redes sociales

Selena Gomez se está abriendo sobre su vida social. La cantante de 'The heart wants what it wants', de 30 años, se sinceró en una entrevista con Vanity Fair. Durante la conversación habló sobre su ruptura, la única aplicación de redes sociales que todavía tiene en su teléfono, la adquisición de Twitter de Elon Musk y mucho más.

“Nunca tuve la oportunidad de ir a una escuela secundaria real. El mundo fue mi escuela secundaria durante mucho tiempo y comencé a recibir una inundación de información que no quería. Pasé por un momento difícil en una ruptura y no quería ver ninguno de los comentarios. No necesariamente sobre la relación, sino las opiniones de mí versus otra persona. Había miles de comentarios realmente agradables, pero mi mente va directamente a lo malo. Constantemente tenía ansiedad… ya no podía más”.

La reina de redes sociales, y que por años ha sido la más seguida en Instagram, asegura que no la tiene instalada. “Lo único que tengo en mi teléfono es TikTok porque lo encuentro un poco menos hostil. Hay cosas maravillosas acerca de las redes sociales: conectarse con los fanáticos, ver lo felices y emocionados que están y sus historias. Pero yo creé un sistema. Todo lo que hago se lo envío a mi asistente, quien los publica. En cuanto a los comentarios, mi equipo reunirá algunas cosas que son alentadoras. Soy un poco nerd. Me encanta hacer vídeos divertidos. Consigo recetas, trucos de maquillaje e ideas para el cabello”.

La cantante y actriz siempre se ha mantenido crítica del ciberbullying, por eso en ocasiones pasadas se ha comunicado con Mark Zuckerberg sobre la difusión de desinformación y el discurso de odio en las plataformas de Facebook. Por tal razón también tiene una opinión sobre Twitter y Elon Musk.

“Es peligroso el aumento de odio en la app. No creo que deba decir nada porque las personas están poniendo que siento. No me importa él, sino la dirección de Twitter. No es mi app favorita. Simplemente lo encuentro irresponsable e inseguro”.