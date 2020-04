Selena y Demi no son más amigas

Y sí, las etapas van pasando y las personas maduran, y a veces incluye dejar amigos detrás. Demi Lovato ha hablado abiertamente de sus relaciones del pasado en la última edición de Harper’s B. Esto incluye a Selena Gomez y los Jonas Brothers, de quienes aseguró no hay mucha relación.

Aunque ya se intuía que su relación era nula, debido a que hace mucho tiempo que no se las ve juntas —así como tampoco se siguen en redes—, ahora se ha confirmado con estas palabras. A Demi le consultaron concretamente qué había sentido al leer el mensaje que Selena le envió a través de redes cuando esta volvió a los escenarios en la pasada gala de los Grammys. “Cuando creces junto a alguien, siempre le guardas algo de amor. Pero la verdad es que ya no somos amigas, así que cuando lo vi me sentí…[Demi no terminó la frase, que se intuye como incómoda] Siempre la querré y le deseo lo mejor”.

También podría haber terceros, en especial la amistad entre Selena y Taylor Swift. Porque además Demi pertenece al equipo de Scooter Braun, la persona que compró todo el catálogo de Taylor y la tiene enjuiciada.

En 2018 cuando se supo sobre la sobredosis de Demi, los medios pusieron a prueba su relación preguntando a Selena si estaba apoyándola en ese momento difícil. “Todo lo que te diré es que la he contactado personalmente y no voy a comentar nada en público. No he querido hacerlo. La quiero porque la conozco desde los siete años y eso es todo lo que te diré”.

De los Jonas Brothers, con quienes hasta hace dos años compartió escenario en su última gira tampoco hay más cercanía. Nada volvió a ser igual entre ellos. De la única que dedicó buenas palabras fue de Miley Cyrus. "Ella es increíble, la amo a muerte y siempre lo haré. Creo es la única de esa era con la que mantengo el contacto", señaló en la entrevista.