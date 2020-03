Sebastiano Mazzotta: "En Italia, la moda no está produciendo"

Sebastiano Mazzotta (40) vivió por un tiempo en Ecuador. Su conexión con este país le dejó amigos y es por eso que quiso compartir con EXPRESIONES la situación que se vive en Italia debido al coronavirus, lo que ha obligado a la nación europea a entrar en un periodo de aislamiento hasta el 3 de abril.

Semanas antes de declarar pandemia al Covid-19, Sebastiano abandonó Roma y viajó a Colonia (Alemania), donde permanece en su departamento. Vía telefónica, este ejecutivo vinculado al mundo de la moda y que en la actualidad labora para Vanity Fair y GQ Magazine como stylist (productor) indicó que sus herramientas de trabajo ahora son el teléfono y la computadora.

“En Italia está todo paralizado y la moda no está produciendo. Hablo de campañas publicitarias, fotógrafos, maquilladores, estilistas, modelos. La industria textil está detenida. A mí me cancelaron dos ‘shootings’y esto afectó inclusive la venta de trajes y accesorios a los asiáticos que estuvieron en febrero por la Semana de la Moda de Milán”. Añade que quienes venden al por menor (retail) han tenido que verse obligados a cerrar sus tiendas y tomar vacaciones, lo que sin duda afecta enormemente a la economía.

Añade que inclusive los artistas, cantantes e influencers están animando a la ciudadanía desde sus casas, transformando sus salas en escenarios y los canales de cable ofrecen su señal gratuita por dos meses. Durante este tiempo, tampoco se cobrarán los servicios básicos, los impuestos y las deudas financieras, con el objetivo de facilitar la vida de la gente que no puede salir de sus viviendas.

“Quiero mucho a Ecuador y creo que deben tomar el asunto en serio. Deben vernos como un espejo. El coronavirus es fácil de propagarse. Yo recomiendo que, además de lavarse frecuentemente las manos, eviten el contacto físico con otras personas, no besar, no abrazar, conservar una distancia prudente y no asistir a lugares muy concurridos y eventos masivos para evitar el contagio”, dijo Sebastiano Mazzotta.